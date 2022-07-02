"Ситуація перебуває у динаміці": військовий експерт оцінив рівень вторгнення Білорусі до України

Військовий експерт Олександр Мусієнко, ризок вторгнення білоруських військ на територію України є нижче середнього рівня.

За його інформацією, на сьогодні кількість військ на білорусько-українському кордоні істотно не зросла і вона становить приблизно 5 тис. військових, це разом із прикордонниками. По-друге, немає ознак створення ударних угруповань, які би свідчили про, що армія Білорусі готова протягом кількох днів здійснити вторгення до України.

Про це розповів військовий експерт в ефірі спільного телемарафону у суботу, 2 липня.

"Хоча ситуація перебуває у динаміці, тому що, як відомо, зараз відбуваються два етапи навчань. Одні повинні були закінчитися завтра, але їх продовжили до 9 липня. Це перевірка готовності підрозділів. Інші - продовжені до 15 липня. Це ті навчання, які тривають, з перевіркою готовності резерву білоруської армії. З цією метою зараз там фактично іде призов. Тобто розсилаються повістки певним категоріям військовозобов'язаним громадянам, які на полігонах там відпрацьовують, як правило, завдання стрілецької підготовки та завдання з прикриття кордону та інше. На сьогодні кількість білоруських військ на кордоі істотно не зросла і вона більш-менш стабільна - близько 5 тис. військових, які регулярно перебувають на кордоні. Це разом із прикордонними силами, що там перебувають. І так само, якихось ознак створення ударних угруповань, які би свідчили про, що білоруська армія готова протягом кількох днів здійснити вторгення до України - немає.

Водночас військовий експерт наголосив, що є певні ознаки того, що білоруські військові ведуть підготовку та навчання.

"Але це може бути розраховане на більш довгострокову перспективу. Або це може бути демонстрацією для того, щоб ввести в оману українські підрозділи, які ми змушені тримати на кордоні з Білоруссю. По-друге, як фактор психологічного тиску", - пояснив він.

Нагадаємо, за даними вечірнього Генштабу ЗСУ, у Білорусі військові тренуються наводити понтонні переправи.

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