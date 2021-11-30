"Ситуація погіршується": у Франції зафіксували найвищий від квітня добовий приріст COVID-заражень

"Ситуація погіршується": у Франції зафіксували найвищий від квітня добовий приріст COVID-заражень

Країна має один із найвищих показників вакцинації в Європі.

У Франції у вівторок, 30 листопада, підтвердили близько 47 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від 20 квітня.

Про це із посиланням на французького міністра охорони здоров'я Олів'є Верана повідомляє CNN.

Зазначається, що вперше від квітня серед французів впродовж доби зареєстрували понад 43 тисячі інфікованих. Так, 20 квітня в країні зафіксували 43 698 випадків зараження. "Ситуація погіршується", - заявив Веран.

У виданні зауважують, що п'ята хвиля пандемії сильно вдарила по Франції, попри те, що країна має один із найвищих показників вакцинації в Європі. За даними уряду, щонайменше 75,4% всього населення повністю щеплено проти коронавірусу.

Тим часом випадки зараження новим штамом COVID-19 "Омікрон" виявили в одинадцяти країнах Європейського Союзу та Європейської економічної зони, зокрема в Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Швеції.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили 9 листопада у країнах Південної Африки.

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