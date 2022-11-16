"Ситуація серйозна": Дуда розповів про посилені заходи безпеки у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що наразі немає жодної небезпеки, яка б загрожувала громадянам країни. Утім, він підтвердив, що в країні посилено діяльність військових та інших служб.

Про це Дуда сказав на брифінгу за підсумками засідання РНБО 16 листопада.

Президент закликав громадян не хвилюватися через посилення авіаційної активності, особливо над східною Польщею, чи великої присутності служб і армії. За його словами, ці дії спрямовані на підвищення безпеки громадян Польщі, кордону та повітряного простору країни.

"Ми разом спостерігаємо за безпекою Республіки Польща. Жодної явної або відомої небезпеки для Республіки Польща наразі немає, немає небезпеки, яка б загрожувала громадянам. У нас немає жодних ознак того, що така трагічна подія повториться. Активність наших служб і військових частин посилена, ми маємо підтримку наших союзників", - запевнив Дуда.

За його словами, ті пропозиції щодо наявної ситуації, які схвалили на засіданні РНБО, будуть представлені в Сеймі, де сьогодні відбудуться дебати. Дуда закликав польських урядовців бути

"Дебати відбудуться сьогодні в Сеймі, атмосфера, ймовірно, буде іншою, але я просив і там бути стриманими, і дуже конструктивна атмосфера РНБО також перейшла в парламент, тому що ситуація серйозна", - сказав Дуда.

Президент Польщі додав, що місцевим слідчим допомагають американські експерти, і запевнив у підтримці країни союзниками.

"Я говорив з президентом Джо Байденом, генеральним секретарем НАТО, все було зроблено згідно з процедурами. Ми робили це пункт за пунктом. Завдяки цьому нас вважають країною, яка виважено та відповідально підійшла до цієї складної ситуації. Можу запевнити, що солідарність, єдність і спільні дії неодмінні", – резюмував Дуда.

Наприкінці конференції президента запитали про можливу участь України в розслідуванні. Дуда нагадав, що зараз йдеться про спільне розслідування польських та американських експертів.

"Якщо когось допустити до цієї процедури, то для цього потрібна двостороння домовленість і тільки в такому режимі ми можемо на це дивитися", – пояснив Дуда.

Що відбувається у Польщі

Після вибухів у Люблінському воєводстві, які сталися через падіння ракети, у Польщі ухвалили рішення привести в стан підвищеної бойової готовності військові частини, поліцію, прикордонну охорону та всі інші силові структури.

Президент Польщі Анджей Дуда 16 листопада запевнив, що інцидент із ракетами не був нападом на країну, а швидше за все, – "нещасним випадком".

У МЗС Польщі сказали, що це ракети виробництва РФ.

Згодом в уряді Польщі заявили, що на місці вибуху у польському Пшеводуві фахівці виявили залишки ракети С-300, яка є на озброєнні російської та української армій.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що відповідальність за інцидент несе Росія. Утім, висловив думку, вибух виник через падіння української ракети системи ППО, яка відбивала російську атаку на інфраструктуру.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликав негайно надати Україні доступ до місця вибуху у Польщі. За його словами, Україна має докази російського сліду щодо ракетного інциденту в Польщі, і вже готова їх передати для спільного розслідування.

Тим часом, голова Спілки поляків України Антоній Стефанович заявив, що Польща змінила бюджет на наступний рік: "Країна закуповує сучасне озброєння, дуже готується оборонятись". За його словами, Польща активізує свою військову міць.

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