Ситуація у Грузії: Зурабішвілі залишила президентський палац, її місце зайняв Кавелашвілі

Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі добровільно залишить президентський палац. Тим часом Михаїл Кавелашвілі у парламенті склав присягу.

Про це пише "Ехо Кавказу".

Вона назвала інавгурацію нового президента Михайла Кавелашвілі "пародією". Зурабішвілі та опозиційні політики не визнають Кавелашвілі шостим президентом Грузії.

"Я хочу сказати вам і дати вам звіт - 6 років тому я склала присягу на Конституції, але ще більше у вірності країні і вірності вам, тому я сьогодні тут і ця лояльність не зміниться в будь-якому випадку, чи я в палаці, чи поза палацом. Я вийду з вами і буду з вами. З собою я забираю легітимність, прапор, вашу довіру", - сказала вона.

Тим часом у парламенті Грузії відбулася інавгурація обраного виборчою колегією президента Михаїла Кавелашвілі. Він склав відповідну присягу.

Нагадаємо:

14 грудня виборча колегія Грузії, більшість якої складали члени проросійської партії "Грузинська мрія", оголосила президентом країни колишнього футболіста без вищої освіти Міхеїла Кавелашвілі.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе пригрозив в'язницею Зурабішвілі, якщо вона не залишить свою посаду 29 грудня. У цей день, за Конституцією, у неї закінчується термін повноважень. Зурабішвілі наполягає на необхідності призначення нових парламентських виборів.

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