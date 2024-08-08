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Ситуація у Курській області, Іран може відмовитись від атаки на Ізраїль: головні новини ночі 8 серпня 2024 року

Ситуація у Курській області, Іран може відмовитись від атаки на Ізраїль: головні новини ночі 8 серпня 2024 року

Іран може відмовитись від атаки на Ізраїль / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Росія втратила контроль над значною територією в Курській області: ЗМІ повідомили приголомшливу цифру Читати далі –>
  •  Іран, ймовірно, відмовиться від атаки на Ізраїль - Politico Читати далі –>
  • У РФ бояться, що Україна задіє F-16 під час операції у Курській області - The Telegraph Читати далі –>
  • Від нього йде небезпека: Байден не впевнений у мирній передачі влади, якщо Трамп програє вибори Читати далі –>
  • Аналітики ISW розповіли про ситуацію у Курській області Читати далі –>

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