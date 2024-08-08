Ситуація у Курській області, Іран може відмовитись від атаки на Ізраїль: головні новини ночі 8 серпня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Росія втратила контроль над значною територією в Курській області: ЗМІ повідомили приголомшливу цифру Читати далі –>
- Іран, ймовірно, відмовиться від атаки на Ізраїль - Politico Читати далі –>
- У РФ бояться, що Україна задіє F-16 під час операції у Курській області - The Telegraph Читати далі –>
- Від нього йде небезпека: Байден не впевнений у мирній передачі влади, якщо Трамп програє вибори Читати далі –>
- Аналітики ISW розповіли про ситуацію у Курській області Читати далі –>
Читайте також: