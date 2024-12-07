Ситуація у Сирії: Асад залишився в країні, а його родина виїхала за кордон

Діти і дружина Башара Асада минулого тижня виїхали до Росії, а зять – до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Сирійський диктатор Башар Асад станом на п’ятницю залишався у Сирії, тоді як його родина виїхала за кордон.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на сирійських і арабських чиновників.

Зазначається, що Асад залишився у Сирії, його діти і дружина минулого тижня виїхали до Росії, а зять – до Об’єднаних Арабських Еміратів.

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Єгипетські та йорданські чиновники закликали Асада залишити Сирію і сформувати тимчасову раду, до якої увійдуть представники опозиції, повідомили чиновники.

Водночас у посольстві Йорданії у США заперечили, що йорданські посадовці закликали сирійського диктатора виїхати з країни.

Раніше турецькі видання повідомляли, що Асад та сирійський уряд залишили Дамаск. Асад із сім'єю поїхав у Тегеран через наступ опозиційних сил.

Водночас CNN повідомляє, що сирійські повстанці стверджують, що взяли під контроль Дараа, місце, де почалося повстання 2011 року, наближаючись до Дамаска.

Оскільки наступ проти режиму Асада набирає темп як на північ, так і на південь від столиці Дамаска, очолювані курдами бойовики кажуть, що вони перемістилися до східних частин країни.

Курдські сили окупували північний схід Сирії, досягнувши важко здобутої автономії протягом десятиліття громадянської війни. Вони побоюються, що автономія тепер може опинитися під загрозою з боку повстанців сирійської опозиції. Хоча заявленою метою наступу повстанців є режим Асада, курдські бойовики заявили, що побоюються, що насильство може перекинутися на їхню територію.

Після початку наступу 27 листопада опозиційні угруповання у Сирії захопили Алеппо, Ідліб, Тель-Ріфат, Хаму та підійшли до Хомса, який вважається "останньою фортецею" перед Дамаском.

Нагадаємо, 7 грудня Абу Мухаммад аль-Джолані, керівник сирійського угруповання "Хаят Тахрір аль-Шам", яке очолило наступ в країні, заявив, що метою наступу в Сирії є повалення режиму Асада всіма доступними засобами. Після падіння режиму не буде потреби у військовій присутності іноземних країн у Сирії, додав він.

Угруповання "Хаят Тахрір аль-Шам" заявляло про те, що має на меті "розбудовувати Сирію" і повернути сирійських біженців з Лівану і Європи додому. HTS вийшла з "Аль-Каїди" у 2016 році і намагається покращити свій імідж, представляючи себе як життєздатну альтернативу авторитарному режиму Асада.

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