Ситуація у Сирії: прем'єр країни зробив заяву, а повстанці святкують падіння режиму друга Путіна

На головній площі Дамаска збираються люди для святкування падіння режиму Башара Асада. Сам диктатор залишив столицю.

У Сирії 8 грудня відбувся переламний момент - повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада. Військова опозиція вже заявила, що у Сирії прийшов кінець темним часам і почалася нова, світла епоха.

Про це повідомляє Reuters.

Командування урядових військ у Сирії повідомило офіцерам про падіння режиму диктатора Башара Асада.

Фото: Associated Press

Водночас прем'єр-міністр Сирії Мохаммад Газі аль-Джалалі заявив, що готовий підтримати безперервність правління і співпрацюватиме з будь-яким керівництвом, яке обере сирійський народ.

Повстанці також захопили важливу тюрму біля Дамаска, де утримувались противники режиму.

У Сирії повстанці випустили з тюрем в'язнів

Також стало відомо, що сирійські повстанці увійшли до палацу Асада. Відповідне відео з'явилося у Мережі.

Сирійські повстанці зайшли до палацу Асада в Дамаску

Напередодіні повстанці захопили низку важливих міст Сирії, зокрема Хомс і Дар'а і взяли курс на столицю.

Союзники Башара Асада - Росія та Іран - не змогли швидко допомогти йому зберегти владу.

Росія, яка є союзником режиму у Сирію й допомагала йому утримуватись при владі останні десятиріччя, засуджує події у країні.

Родина Башара Асада, за повідомленнями, ще вчора залишила країну.

Агентство Reuters з посиланням на двох високопосадових сирійських офіцерів повідомило, що Асад залишив Дамаск у невідомому напрямку.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), що базується у Великій Британії, також повідомляє, що приватний літак, що вилетів з аеропорту Дамаска, ймовірно, перевозив Асада.

Урядові війська, які перебували в аеропорту, за даними моніторингової групи, евакуювались після його вильоту.

Башар Асад та його батько правили країною 53 роки. Від 2011 року у країні тривала громадянська війна.

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