Ситуація у Сирії: Росія пообіцяла надати додаткову військову допомогу Асаду — Reuters

Влада Сирії закрила аеропорт Алеппо та всі дороги, що ведуть до міста, після того, як повстанці, які виступають проти президента країни Башара Асада, заявили, що досягли центру Алеппо.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на три військові джерела.

Цього тижня опозиційні бойовики, очолювані ісламістською групою "Хайят Тахрир аш-Шам", провели раптову операцію в містах, підконтрольних уряду, і, майже через десять років після того, як їх вигнали Асад та його союзники, знову опинились в Алеппо.

Як повідомляє агентство, Росія пообіцяла надати додаткову військову допомогу Асаду для боротьби з повстанцями, та що нова техніка надійде протягом 72 годин.

Ситуація: сирійській армії наказали відступити з районів Алеппо, захоплених повстанцями. Їхній наступ розпочався в середу, а до вечора п’ятниці вони вже захопили кілька районів міста.

Довідка: повстанці повернулися в Алеппо вперше з 2016 року, коли місто було відвойоване силами Асада, Росії, Ірану та шиїтськими ополченнями. Їхній наступ став можливим через ослаблення підтримуваних Іраном сил у регіоні, які постраждали від ударів Ізраїлю.

У відповідь на авіаудари Росії та Сирії по мирних районах, утримуваних повстанцями, вони розпочали наступ на міста та села в північно-західній провінції Алеппо. Це наступлення підтримує Туреччина, хоча вона прагне уникнути подальшої нестабільності в регіоні. Внаслідок атак загинуло щонайменше 27 мирних жителів. Росія засудила дії повстанців, вважаючи їх порушенням суверенітету Сирії.

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