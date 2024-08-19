"Ситуація уповільнилася"?: у Британії відреагували на коментар Зеленського щодо підтримки України

У прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відповіли на слова глави України Володимира Зеленського про уповільнення підтримки Лондона, запевнивши у непохитності підтримки України.

Про це заявив речник прем’єр-міністра Кіра Стармера, пише агентство Reuters.

Нагадаємо, що під час відеозвернення 17 серпня Зеленський заявив, що протягом усього часу війни "ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство – і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства". Та зараз, за його словами, "ситуація уповільнилась".

Речник глави британського уряду своєю чергою сказав, що прем'єр-міністр залишається "абсолютно рішучим у своїй підтримці України".

"Щодо нашої підтримки, то вона непохитна", – запевнив речник.

Нагадаємо, 17 серпня в The Times написали, що США фактично не дозволяють Британії змінювати рішення щодо ударів вглиб російських територій ракетами Storm Shadow. У відповідь Британія надіслала відповідний запит США більше місяця тому, але поки не отримала відповідь.

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