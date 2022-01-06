Ситуація в Алмати: силовики закликають протестувальників здаватися і погрожують "знищенням"

Ситуація в Алмати: силовики закликають протестувальників здаватися і погрожують "знищенням"

В МВС Казахсану прозвітували, що відновили контроль над всіма адміністративними будівлями Алмати

У Казахстані силовики прозвітували, що "зачистили" головну площу основного міста спротиву — Алмати — від "терористів", тобто протестувальників.

Про це інформує МВС Казахстану.

Міністерство внутрішніх справ вимагає від протестувальників "скласти зброю", погрожуючи знищенням.

МВС дає короткий звіт ситуації у регіонах:

У столиці Нур-Султані Шимкенті, Акмолінській, Кизилордінській, Павлодарській, Північно-Казахстанській та Туркестанській областях ситуацію називають стабільною.

В Актюбинській, Атирауській, Західно-Казахстанській, Мангистауській областях протестувальники перекрили кілька ділянок автошляхів та одну залізничну колію.

Силовики визнають, що найбільш складна ситуація наразі в Алмати. Зачистку центральної площі від протестувальників у МВС називають "контртерористичною операцією". Зазначається, що всі будівлі держорганів у Алмати перебувають під контролем влади.

Як додає "Хабар-24", силовики повернули під свій контроль колишню резиденцію президента, акімат Алмати, а також площу Республіки. Зазначимо, що інформація від влади Казахстану може бути необ’єктивною.

У Казахстані посилено патрулювання нарядів поліції та Нацгвардії, виставлені блокпости, силовики активно затримують протестувальників.

У Мережі з'явилося відео, як протестувальники прикриваються захопленим у полон військовим і просять не стріляти. Та це не зупиняє силовиків і відповідь лунають постріли.

Крім того, з'явилися кадри спаленої військової техніки Нацгвардії у Алмати. Автори відео стверджують, що кадри зняті сьогодні.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до партнерів країн ОДКБ для придушення в країні масового протесту

6 січня стало відомо, що до Казахстану відправлено "миротворців" від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ).

Читайте також: