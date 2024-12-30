Ситуація в Курській області: у ISW проаналізували, чи мають російські війська успіхи

Російські війська 28-29 грудня продовжували наступ на український виступ у Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Як зазначав російський мілблогер, російські сили відбили українську атаку поблизу Кругленького (на південний схід від Коренево).

Про це повідомляє ISW.

"Український військовий оглядач Юрій Бутусов повідомив, що російські війська розгортають менше бронетехніки в Курській області, але значно активізували диверсійно-розвідувальні операції. Повідомляється, що підрозділи російської 11-ї повітряно-десантної (ВДВ) бригади діють у Черкаській Конопельці (на південний схід від Суджі)", - йдеться у звіті.

29 грудня ПС України повідомили, що в ніч проти 29 грудня російські війська випустили з Бєлгородської області шість ракет С-300/С-400 по Курській і Сумській областях.

Нагадаємо, військове керівництво РФ стягнуло до Курської області понад 50 тисяч військових. Зокрема, і солдатів з Північної Кореї. Це одна з причин того, що росіяни витіснили ЗСУ з 40% із 984 кв. кілометрів території, яку раніше зайняли українці.

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