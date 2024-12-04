"Ситуація в Україні є нестійкою і переговори мають початися найближчим часом" — Bloomberg

Повернення Дональда Трампа до Білого дому спонукало союзників по НАТО зосередитися на зміцненні політичної підтримки в умовах тривалої війни.

В НАТО подвоюють зусилля, аби поспішити з наданням більшої кількості озброєнь Україні, з огляду на складну ситуацію на полі бою.

Про це повідомляє Bloomberg, із посиланням на власні джерела.

Одним з можливих варіантів припинення вогню в Україні є створення демілітаризованої зони. За словами одного високопоставленого дипломата НАТО, у разі припинення вогню європейські війська, ймовірно, охороняли б і патрулювали її.

"За словами високопоставленого західного дипломата, наразі точаться дискусії на тлі визнання того, що ситуація в Україні є нестійкою і що переговори мають початися найближчим часом. Для європейських союзників сценарії також пропонують можливість показати Дональду Трампу, що вони можуть залишатися актуальними, якщо переговори про припинення вогню врешті-решт кристалізуються", – йдеться у Bloomberg.

Тим часом там нагадують, що кремлівський очільник Володимир Путін поки відмовляється обговорювати припинення вогню.

"Ми повинні зробити більше, ніж просто підтримувати Україну в боротьбі. Ми повинні забезпечити достатню допомогу, щоби раз і назавжди змінити траєкторію цієї війни", – сказав генсек НАТО Марк Рютте під час засідання Альянсу.

За словами джерел Bloomberg, міністри закордонних справ, які зібралися в Брюсселі цього тижня, зосередилися на тому, як постачати більше зброї Україні. Водночас уряди почали розглядати різні сценарії припинення війни шляхом переговорів.

Обговорення включає такі гарантії безпеки, які б захистили Україну, не провокуючи при цьому Путіна, зазначають співрозмовники.

Нагадаємо, Україна терміново потребує додаткових систем ППО для захисту енергооб'єктів. Про це генсек НАТО Марк Рютте наголошував 4 грудня вранці, напередодні засідання міністрів закордонних справ у штаб-квартирі.

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