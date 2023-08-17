Ситуація вимагає "роботи над компромісами": Саркозі назвав "ілюзорними" наміри України звільнити Крим

Він також назвав території під тимчасовою окупацією після 2022 року "спірними".

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі вважає "ілюзорними" наміри України звільнити від російських окупантів тимчасово захоплений Крим.

Про це колишній очільник Франції заявив в інтерв’ю Le Figaro.

Саркозі заявив про необхідність пошуку "збалансованих рішень" для завершення російсько-української війни. На його думку, ситуація вимагає "роботи над компромісами".

Водночас він зазначив, що окупація Росією Криму 2014 року була "явним порушенням міжнародного права",

"Однак, коли йдеться про цю територію, яка була російською до 1954 року, і де більшість населення завжди відчувала себе росіянами, я вважаю, що будь-який крок назад є ілюзорним", – сказав Саркозі.

На його думку, "для затвердження поточного стану справ" в Криму треба провести референдум, організований "під суворим контролем міжнародної спільноти".

Щодо захоплених Росією українських територій після 24 лютого 2022 року, Саркозі вважає, що й там доцільно провести референдуми. Він назвав території під тимчасовою окупацією "спірними".

На думку Саркозі, якщо Україні не вдасться повністю звільнити від РФ ці землі, то вибір буде між "замороженим конфліктом, який, як ми знаємо, завтра неминуче призведе до нового гарячого конфлікту", та між референдумами, "щоб остаточно розв'язати територіальні питання".

Додамо, експрезидент Франції Ніколя Саркозі свого часу під час саміту НАТО (2008 рік) разом з ексканцлеркою Німеччини Ангелою Меркель не підтримав надання Україні ПДЧ.

ТСН.ua вже зазначав, Україна могла отримати ПДЧ в НАТО ще 2008 року, якби не позиція тодішньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.