"Ситуація є критичною": Білий дім зробив заяву про Авдіївку

Конгресу США потрібно швидко схвалити нову допомогу для України.

За Авдіївку Донецької області точаться жорстокі бої. Ситуація є критичною. Місто може опинитися під контролем російських окупантів, оскільки ЗСУ не мають достатньо артилерійських снарядів.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу 15 лютого.

"На жаль, українці повідомляють, що ситуація є критичною. Росіяни продовжують тиснути на українські позиції щодня. Авдіївка може опинитися під російським контролем. Значною мірою це відбувається тому, що в українських військ на місцях закінчуються артилерійські боєприпаси", - зазначив Кірбі.

Джон Кірбі наголосив, оскільки Конгрес досі не схвалив нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів, США не можуть передати українським захисникам артснаряди для зриву російських атак.

"Російські війська зараз досягли українського укріплення в Авдіївці і починають долати українську оборону. Ціна бездіяльності Конгресу величезна", - додав Кірбі.

Нагадаємо, 13 лютого американський Сенат схвалив об'єднаний пакет допомоги для України на понад 60 млрд дол., а також для Ізраїлю та Тайваню. Проте трампіст Майк Джонсон дійсно натякав, що не винесе на розгляд нижньої палати Конгресу проголосований Сенатом законопроєкт.