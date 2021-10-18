Ситуація з коронавірусом в Росії погіршується: рекордну захворюваність фіксують четверту добу поспіль

Ситуація з коронавірусом в Росії погіршується: рекордну захворюваність фіксують четверту добу поспіль

Усього станом на 18 жовтня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 8 027 012 осіб.

У Росії за минулу добу виявили 34 325 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зафіксували в Москві - 6 823, Санкт-Петербурзі - 3 097 та Московській області - 2 768.

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.

Варто зазначити, що також за останню добу в Росії виявили 998 летальних випадків.

Усього станом на 18 жовтня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 8 027 012 осіб у 85 регіонах, 224 310 людей померло, 7 017 055 пацієнтів одужало.

Нагадаємо:

Росія посіла перше місце за добовою смертністю від COVID-19 у світі. Так, 16 жовтня в країні зафіксовано 997 осіб, що не змогли подолати недугу.

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