Ситуація з коронавірусом в Росії погіршується: рекордну захворюваність фіксують четверту добу поспіль

Усього станом на 18 жовтня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 8 027 012 осіб.
У Росії за минулу добу виявили 34 325 нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше нових хворих зафіксували в Москві - 6 823, Санкт-Петербурзі - 3 097 та Московській області - 2 768.
Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.
Варто зазначити, що також за останню добу в Росії виявили 998 летальних випадків.
Усього станом на 18 жовтня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 8 027 012 осіб у 85 регіонах, 224 310 людей померло, 7 017 055 пацієнтів одужало.
Нагадаємо:
- Росія посіла перше місце за добовою смертністю від COVID-19 у світі. Так, 16 жовтня в країні зафіксовано 997 осіб, що не змогли подолати недугу.