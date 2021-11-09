Ситуація з мігрантами загострилася: війська територіальної оборони Польщі опублікували світлини з кордону

Бійці заявили, що залишаються на своїх позиціях.

Війська територіальної оборони Польщі опублікували у соцмережах більше світлин з польсько-білоруського кордону, де ситуація загострилася у зв'язку зі спробою мігрантів силою потрапити до ЄС.

Відповідні світлини з'явилися у Twitter польських військ тероборони.

Фото: @terytorialsi/Twitter

Фото: @terytorialsi/Twitter

"Ми залишаємся на кордоні". "Ми прокинулися" - йдеться у постах під фото. Раніше поліція опублікувала відео, на якому видно колючий дріт та табір людей на білоруському боці кордону. А також, що відбили спробу "першого масового прориву кордону та агресивного, силового вторгнення на територію Європейського Союзу".

За даними речника польського уряду Пьотра Мюллера, "на даний момент на кордоні Польщі перебуває від 3000 до 4000 осіб". Він також заявив, що країна “має справу з найскладнішою ситуацією з початку конфлікту на польсько-білоруському кордоні”.

Нагадаємо, у Білорусі численна колона нелегальних мігрантів 8 листопада вирушила до кордону з Польщею. У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх.

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