Ситуація з падінням ракети на території Польщі може повторитися — Дуда

Польський президент заявив, що захиститися від такої надзвичайної події, яка трапилася в селі на кордоні з Україною, було неможливо.

Президент Польщі Анджей Дуда не виключає, що на території країни в майбутньому можуть траплятися різного роду нещасні випадки внаслідок війни, яка точиться в Україні.

Про це польський лідер сказав у п'ятницю, 18 листопада, перебуваючи в місті Ряшеві, передає “Польське радіо”.

"Ми робимо все можливе, щоб цього не сталося", - додав він.

Дуда також зауважив, що захиститися від такої події, яка сталася у Пшеводові, неможливо. За його словами, військові експерти запевнили, що жодна протиракетна оборона в такій ситуації не встигне перехопити ракету на території Польщі.

“Хіба що це буде спеціально захищений стратегічний пункт, який мав би свою протиракетну оборону, яка б постійно контролювала, чи саме в цьому напрямку летить ракета. Тому запобігти цій катастрофі в той момент, коли ця ракета вже летіла до цього місця, було практично неможливо”, – сказав Анджей Дуда.

Нагадаємо, раніше польський президент після зустрічі в Бюро національної безпеки заявив, що немає жодних ознак того, що інцидент у Пшеводові був навмисним нападом на Польщу, так само, як і немає доказів того, що ракету запустила Росія. Натомість, за його словами, є висока ймовірність того, що це була ракета ППО України.

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