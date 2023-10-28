Ситуація загострюється: Ізраїль розширив наземну операцію в Секторі Гази та посилив бомбардування

Військово-повітряні сили Ізраїлю вдарили по 150 підземних обʼєктах, що належать терористичному угрупованню ХАМАС. Ізраїльські військові посилили авіаудари в Секторі Гази протягом останніх кількох годин і планують розширити наземну операцію. Водночас ХАМАС заявив, що випустив кілька ракетних залпів по містах Сдерот, Ашдод та Ашкелон на півдні Ізраїлю.

Про це повідомляє Times of Israel із посиланням на ЦАХАЛ.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, під час нічної наземної операції в Секторі Гази відбулася низка сутичок із бойовиками, кількох із них убили, зокрема керівника Військово-повітряних сил ХАМАС Іссама Абу Рукбе.

"Ми готові захищатися на всіх аренах. Ми діємо, щоб захистити інтереси безпеки держави Ізраїль", — сказав контрадмірал Даніель Хагарі.

Також знищено інфраструктуру, яка належала терористичному угрупованню, запевняє ЦАХАЛ.

Наземна операція триває, піхота, інженерні війська і танки ЦАХАЛ залишаються в секторі Гази. Армія оборони Ізраїлю назвала цей рейд "розширеною наземною операцією", а не повноцінним наземним наступом.

Ізраїльські війська і танки ввійшли до території Сектору Гази, і перебувають там відучора, повідомляє New York Times.

Військовий представник Нір Дінар заявив, що частина ізраїльських військ веде бойові дії всередині Сектора Гази, але він відмовився повідомити, чи були ці дії "повномасштабної наземної операції", яку Ізраїль планував розпочати останніми тижнями.

З його слів, протягом двох днів ізраїльські сили та танки робили "невеликі вилазки" до Гази.

"Наші війська та танки перебувають всередині Сектору Гази – вони стріляють та вони діють. Але наші війська та танки були і всередині Гази вчора (27 жовтня – ред.)", – сказав майор Дінар.

Інший контрадмірал Даніель Хагарі заявив журналістам 27 жовтня, що ізраїльські сухопутні війська розширюють свою активність у Секторі Гази, не надавши подробиць. Адмірал Хагарі також заявив, що військові літаки завдавали ударів по підземній інфраструктурі бойовиків.

Крім цього Хагарі зазначив, що наразі в цілому 310 солдатів ЦАХАЛу вбито, а 229 осіб перебувають в заручниках у бойовиків.

Пізніше два американські неназвані джерела в Білому домі повідомили, що удари Ізраїлю по Сектору Газа виглядають як "початок наземного наступу", але наголошують, що масштаб операції ще не зрозумілий.

Ввечері 27 жовтня після заяви Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) про розширення наземної операції в Секторі Гази палестинці в місті Газа повідомляють, що наземні сили ЦАХАЛ, включно з танками, вже діють в анклаві.

Сотня винищувачів та вбивство командира ХАМАС

Сьогодні, 28 жовтня, ізраїльські військові заявили, що вбили керівника повітряних операцій ХАМАС - людину, яка, ймовірно, командувала бойовиками ХАМАС, які проникли до Ізраїлю на парапланах 7 жовтня, а також відповідала за атаки безпілотників на ізраїльські військові пости.

"Вночі винищувачі ЦАХАЛ завдали удару по Асему Абу Ракабе, керівнику повітряного крила ХАМАС", - йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

"Абу Ракаба відповідав за безпілотники, параплани, повітряне виявлення та оборону ХАМАС. Він брав участь у плануванні масових вбивств 7 жовтня, командував терористами, які проникали до Ізраїлю на парапланах, та відповідав за атаки безпілотників на посади ЦАХАЛ", – додали військові.

Ізраїльські війська і танки 27 жовтня ввійшли на територію Сектора Гази / Фото: Associated Press

За даними ЦАХАЛ, ізраїльські військові протягом ночі також вразили 150 підземних тунелів, які використовували як у бойових цілях, так і як додаткову інфраструктуру.

Голова оперативного управління ВПС Ізраїлю генерал Гілад Кейнан повідомив, що під час бомбардування сектору Газа протягом ночі ізраїльтяни використали "близько сотні винищувачів" та знищило сотні цілей ХАМАС.

У той час як Ізраїль посилював обстріли, Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку переважною більшістю голосів проголосувала за необов'язкову до виконання резолюцію із закликом до негайного припинення вогню у цій війні. Резолюцію представила група арабських країн на чолі з Йорданіє, її підтримали близько 45 держав.

Яка ситуація у Секторі Гази

Наразі неясно, скільки людей загинуло в Газі внаслідок нічних ударів, оскільки зв'язок із медичними бригадами на місцях зник.

Медики також не змогли дістатися до місць ударів через масовані атаки, що тривають.

"Ми глибоко стурбовані здатністю наших команд продовжувати надавати екстрену медичну допомогу, особливо тому, що цей збій впливає на центральний номер екстреної допомоги "101", - також ідеться у дописі палестинський Червоного півмісяця у соцмережі X.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не може зв'язатися зі співробітниками, медичними установами, медперсоналом та гуманітарними партнерами у Газі, зазначає Бі-бі-сі.

Наслідки ударів / Фото: Associated Press

"Ця блокада викликає у мене серйозне занепокоєння щодо безпеки співробітників та безпосередню загрозу здоров'ю вразливих пацієнтів. Ми закликаємо до негайного захисту всіх цивільних осіб та забезпечення повного гуманітарного доступу", – заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Нагадаємо:

Угруповання ХАМАС напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики ХАМАС здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по обʼєктах угруповання ХАМАС у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих ХАМАС органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.

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