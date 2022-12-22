Ситуація загострюється: літаки Китаю увійшли до зони ППО Тайваню

ВПС Тайваню були підняті у повітря.

Китайські літаки увійшли до південно-східної зони протиповітряної оборони Тайваню, тайванську авіацію підняли в повітря.

Про це повідомили в Reuters.

Міністерство оборони Тайваню поінформувало про підняття бойової авіації, щоб попередити 39 літаків ВПС Китаю. Вони увійшли до південно-східної зони протиповітряної оборони острова.

До зони ідентифікації тайванської ППО увійшли 21 винищувач і чотири бомбардувальники H-6 ВПС Китаю, а також літаки раннього попередження, протичовнові літаки та літаки-заправники.

Відповідно до карти, наданої міністерством, багато літаків пролетіли над водою, каналом Баші, до району біля південно-східного узбережжя острова. Три кораблі ВМС Китаю також були виявлені поблизу Тайваню.

Ескалація між Китаєм і Тайванем

2022 року напруження між Китаєм і Тайванем знову загострилося. Приводом став візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Китай критично відреагував на плани американських конгресменів і лідерки Конгресу відвідати Тайвань.

Джо Байден наголосив, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення. У Тайвані попередили, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією, для розроблення власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню.

Комуністичний уряд континентального Китаю вважає острів Тайвань своєю територією. КНР регулярно здійснює провокативні місії зі зближенням військових літаків та кораблів до острова. Останніми роками це вже стало звичним явищем. Метою цих вильотів Тайвань називає спроби виснажити сили острова і перевірити реакцію.

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