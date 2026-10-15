ЗСУ отримають більше британських ракет Storm Shadow / © Getty Images

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Велика Британія передає Україні додаткову партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow, які українські військові можуть використовувати для ураження російських об’єктів, залучених до атак на цивільну інфраструктуру. Лондон прагне посилити можливості ЗСУ напередодні зими, коли Росія нарощує ракетні й безпілотні удари по Україні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на співрозмовників, знайомих із постачанням.

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Що відомо про нове постачання Storm Shadow

Питання передавання додаткових ракет обговорювали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі в Лондоні 14 жовтня. За даними співрозмовників Bloomberg, які говорили на умовах анонімності, постачання не оголошували публічно. Британський уряд відмовився коментувати цю інформацію.

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Велика Британія передає Україні ракети Storm Shadow від 2023 року. Спочатку їх дозволяли застосовувати лише проти цілей на українській території. Наприкінці 2024-го українські військові вперше використали ці ракети для ударів по військових об’єктах безпосередньо в Росії.

За словами джерел видання, Лондон вважає такі удари оборонними, якщо їхніми цілями є російські об’єкти, залучені до атак на цивільне населення та інфраструктуру України.

Кількість ракет Storm Shadow, які Велика Британія вже передала Україні протягом повномасштабної війни, офіційно не розголошували. Лондон також не повідомив, скільки ракет входить до нової партії.

Чим Storm Shadow важливі для української армії

Storm Shadow — це британські крилаті ракети повітряного базування, які виробляє компанія MBDA. Вони призначені для високоточного ураження важливих військових та промислових об’єктів.

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Дальність польоту ракет перевищує 250 км. Вони рухаються на великій швидкості поблизу земної поверхні, що ускладнює їхнє виявлення та перехоплення російською протиповітряною обороною.

Завдяки цим характеристикам Storm Shadow дають змогу українським військовим завдавати ударів по цілях далеко від лінії фронту. Йдеться, зокрема, про об’єкти, які Росія використовує для забезпечення своєї військової кампанії.

За даними Bloomberg, Росія останніми тижнями збільшила виробництво реактивних безпілотників і ракет для посилення атак на Україну. Британська сторона вважає, що Київ повинен мати засоби для протидії цим ударам.

Чому Лондон не підтримує вимоги США щодо припинення ударів по РФ

Додаткове постачання ракет відбувається на тлі розбіжностей між Великою Британією та адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо українських ударів по російській території.

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Вашингтон вимагав від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Трамп пояснював свою позицію, зокрема, необхідністю стримувати зростання цін на пальне для американських споживачів. Однак Україна відновила удари по російських НПЗ у четвер, 15 жовтня, на тлі продовження російських атак на українські енергетичні об’єкти.

Ще одним джерелом напруження стала оголошена Трампом домовленість із російським президентом Володимиром Путіним щодо повернення російського дизельного пального на світовий ринок, а також проблеми з доступом українських військових до військової версії супутникової системи SpaceX.

Під час інтерв’ю програмі Piers Morgan Uncensored Зеленський заявив, що почувається зрадженим через останні рішення Вашингтона. За даними Bloomberg, британська сторона не поділяє позицію США щодо необхідності зупинити українські удари, якщо Росія продовжує атакувати Україну.

Таким чином, Лондон продовжує підтримувати далекобійні можливості ЗСУ, водночас вважаючи удари по російських військових об’єктах відповіддю на атаки проти української цивільної інфраструктури.

Як Британія розширює військову підтримку України

У жовтні 2025 року українські військові вже застосовували Storm Shadow для ураження російських об’єктів військово-промислового комплексу. Зокрема, 21 жовтня ЗСУ повідомили про удар по Брянському хімічному заводу, де виробляли порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального. За даними Генштабу, ракети Storm Shadow уразили Брянський хімзавод, подолавши російську систему протиповітряної оборони.

У липні 2026 року стало відомо, що Франція передала Україні технічну документацію на крилату ракету SCALP-EG — французьку версію Storm Shadow. Це відкрило можливість ліцензійного виробництва ракет на українських підприємствах, хоча конкретні строки запуску виробництва не називали. Домовленості також передбачали можливість виготовлення в Україні інших видів французького озброєння, що може стати одним із напрямів розширення власних оборонних можливостей країни.

Напередодні, 14 жовтня 2026 року, під час візиту Володимира Зеленського до Лондона британська влада також підтвердила прискорення постачання понад 5000 ракет LMM протягом наступних чотирьох років. На цю програму передбачили 1,6 млрд фунтів стерлінгів. Окрім цього, Лондон оголосив про додаткові ракети для протиповітряної оборони вартістю 45 млн фунтів і підготовку нових санкційних заходів проти Росії. LMM, на відміну від Storm Shadow, мають важливе значення для перехоплення повітряних цілей, зокрема реактивних безпілотників.

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