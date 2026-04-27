"Сюрпризи" для НАТО: адмірал розповів, чого ЗСУ навчають Альянс

Голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне пояснив, яким чином Альянс інтегрує український бойовий досвід у свою офіційну доктрину. Він також назвав Україну «постачальником безпеки».

Про це адмірал розповів у інтерв’ю виданню «РБК-Україна».

Драгоне підтвердив, що твердження про роль українських військових у спільних навчаннях із НАТО значною мірою відповідають реальності — вони нерідко виступають не як учні, а як наставники.

«Значною мірою. Це дуже поширена практика. Іноді вони виступають у ролі „червоної команди“ (умовного супротивника) у навчаннях із боротьби з дронами. І мушу сказати, на нас чекали сюрпризи, бо вони проявили себе як дуже серйозний «противник», — розповів адмірал.

За його словами, подальший розвиток такої взаємодії здатен суттєво посилити оборонні можливості Альянсу, зокрема у протидії безпілотникам.

Також Драгоне відзначив загальну еволюцію ролі України — від країни, що споживає безпеку, до держави, яка її забезпечує. Попри складну ситуацію на фронті, Київ продовжує передавати партнерам значний практичний досвід через Об’єднаний центр аналізу, навчання та освіти (JATEC).

«Ми отримуємо і засвоюємо ваші уроки. Подивіться на їхні дії в Перській затоці, де вони допомагали місцевим країнам відбивати повітряні атаки Ірану. Тож тепер вони дійсно є постачальниками безпеки», — зазначив голова військового комітету НАТО.

Нагадаємо, у лютому стало відомо, що на навчаннях Hedgehog 2025 в Естонії група з 10 українських бійців за пів дня умовно знищила 17 одиниць бронетехніки та завдала 30 ударів по силах НАТО, залишившись непоміченою. Використовуючи дрони та систему Delta зі штучним інтелектом, українці за день «ліквідували» два батальйони, які діяли за застарілими доктринами без належного маскування. Естонські фахівці назвали результати для НАТО жахливими, наголосивши, що український досвід виявив критичну неготовність західних військ до умов сучасного «прозорого» поля бою.