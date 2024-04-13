Сіярто обурився, що через війну росіян не буде на Олімпіаді в Парижі

Він заявив, що геополітика не повинна мати нічого спільного зі спортом.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав не відстороняти російських спортсменів від участі в Олімпіаді в Парижі. Мовляв, не варто поєднувати "геополітику" зі спортом.

Таке він заявив на конференції в Будапешті, повідомляє Telex.

"Ми пам’ятаємо беззаперечну роль Олімпіади у створенні миру", - наголосив міністр.

Сіярто висловив думку, що "вітер війни в Україні, психоз війни" зараз втрутився в ті сфери життя, куди їх не слід допускати. З його слів, ці фактори роблять ситуацію ще більш відчайдушною.

"Якщо порушується питання про недопущення спортсменів однієї країни до участі в Олімпійських іграх, я думаю, що ми в глибокій халепі. Вважаю принизливим те, що ми дозволяємо спортсменам змагатися, але вони можуть носити тільки біле, синє або чорне, і я не знаю, яку музику вони повинні слухати, коли перемагають", - висловися очільник МЗС Угорщини.

Окрім того, Сіярто назвав неприпустимим "карати спортсменів з геополітичних міркувань і змушувати їх робити політичні заяви".

Як повідомлялося, пані мер Парижа Анн Ідальго заявила, що російським і білоруським спортсменам "не будуть раді" на Олімпіаді-2024.

Нагадаємо, 8 грудня 2023-го МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 у Парижі - як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих змаганнях, тоді як команди країн-агресорок допущені не будуть.

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