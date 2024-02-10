Сіярто поскаржився, що угорську владу вважають "друзями Путіна"

На його думку, потрібно, щоб було місце для раціонального діалогу.

За словами Сіято, нерідко уряд порушує важливе питання, а решта поводяться так, ніби нічого не сталося. Це показує, що останніми роками реального простору для раціонального діалогу зі стратегічних питань немає, і ситуація погіршується.

Про це сказав міністр закордонних справ та торгівлі Петер Сійярто був в Інституті політичних наук Гарвардського університету.

"Якщо ми висунемо таку вимогу, відповідь не обговорюватиме її, вивчатиме, як знайти рішення, а затаврувати нас друзями Путіна, кремлівськими пропагандистами або, можливо, російськими шпигунами", – поскаржився він.

Сійярто додав: якби було місце для раціонального діалогу, якби була взаємна повага і якби ті, хто постійно говорить про демократію, звертали увагу на тих, чия думка дещо відрізняється від думки більшості, то цих ідеологічних дебатів та стигматизації можна було б б уникнути.

Міністр наголосив, що угорський уряд завжди був чесний щодо своєї стратегії та цілей. І це можливо, каже він, завдяки унікальній політичній стабільності, що панує в країні.

"Ось як ми можемо дозволити собі говорити те, що робимо, і робити те, що говоримо", – пояснив свою позицію.

Раніше Кулеба відповів, чи вважає Орбана та Сіярто проросійськими політиками.

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