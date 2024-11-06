Сіярто заявив, що перемога Трампа сприятиме мирному вирішенню конфлікту в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах, висловивши сподівання, що це сприятиме "встановленню миру в Україні".

На своїй сторінці у Facebook Сіярто зазначив, що під час попереднього президентства Трампа у 2016–2020 роках угорсько-американські політичні відносини досягли свого піку, а діалог і переговори були на передовій у врегулюванні конфліктів, які загрожують світовій безпеці.

"Після рішення американських виборців ми можемо сподіватися, що угорсько-американська політична співпраця повернеться до свого піку, оскільки ми поділяємо схожі погляди на мир, нелегальну імміграцію та захист сімей. І після майже тисячі днів війни в Україні є більше шансів, ніж будь-коли, на встановлення миру!", – написав Сіярто.

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Нагадаємо, що Зеленський вже відреагував на перемогу Трампа на виборах у США. Президент України заявив, що сподівається на продовження підтримки України у боротьбі проти російського агресора.