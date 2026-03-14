ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Сійярто накинувся зі звинуваченнями на країни Балтії через Україну

Голові МЗС Угорщини не сподобалися слова міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса про купівлю дешевої російської нафти в обмін на суверенітет.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Петер Сійярто / © Associated Press

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив країни Балтії у тому, що вони діють за вказівками президента України, та підкреслив, що Будапешт не піддасться жодному тиску у питанні закупівлі енергоносіїв.

Про це угорський міністр повідомив у соцмережі Х.

За його словами, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс нібито заявив, що йому було б соромно жити в країні, яка купує дешеву російську нафту, стверджуючи, що це означає відмову від автономії.

«Країни Балтії вже давно грають за нотами Зеленського, але Угорщина не піддасться шантажу з боку українського президента. Ніхто не може вказувати нам, у кого ми повинні або не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше», — написав Сійярто.

Він додав, що сім’ї у багатьох європейських країнах платять за комунальні послуги втричі або вчетверо більше, ніж угорські домогосподарства.

«Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет!» — підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські авто з Угорщини, але 40 млн доларів, 35 млн євро і золото досі затримані.

Ми раніше інформували, що одного із громадян України, яких затримували в Угорщині, були змушені відправити до лікарні в критичному стані.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie