Сійярто накинувся зі звинуваченнями на країни Балтії через Україну

Петер Сійярто / © Associated Press

Реклама

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив країни Балтії у тому, що вони діють за вказівками президента України, та підкреслив, що Будапешт не піддасться жодному тиску у питанні закупівлі енергоносіїв.

Про це угорський міністр повідомив у соцмережі Х.

За його словами, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс нібито заявив, що йому було б соромно жити в країні, яка купує дешеву російську нафту, стверджуючи, що це означає відмову від автономії.

Реклама

«Країни Балтії вже давно грають за нотами Зеленського, але Угорщина не піддасться шантажу з боку українського президента. Ніхто не може вказувати нам, у кого ми повинні або не повинні купувати нафту, і ніхто не може змусити нас купувати нафту за вищою ціною, ніж раніше», — написав Сійярто.

Він додав, що сім’ї у багатьох європейських країнах платять за комунальні послуги втричі або вчетверо більше, ніж угорські домогосподарства.

«Ми захищатимемо нижчі витрати на енергоносії та відстоюватимемо наш суверенітет!» — підкреслив міністр.

Реклама

