Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто висловив стурбованість та закликав підтримувати діалог з Росією, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту після нещодавньої атаки російських дронів на Польщу.

Про це він сказав у коментарі для «Суспільного».

«Ми стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни. Звичайно, разом із нашими союзниками ми засуджуємо дії, що порушують територіальну цілісність держав — це неприпустимо», — сказав Сіярто.

Натомість «блокування каналів комунікації та відмова від дипломатичних рішень — це не шлях уперед», вважає угорський міністр.

«Якщо ви блокуєте канали комунікації та відмовляєтеся від дипломатії, ми не знайдемо рішення. Єдиний спосіб зберегти надію та знайти рішення — продовжувати говорити одне з одним і слухати одне одного», — сказав Петер Сіярто.

Міністр також назвав санкції Євросоюзу проти Росії «найбільшою поразкою», зазначивши, що вони завдають більше шкоди європейським країнам, ніж самій Росії.

Він підкреслив, що Угорщина, яка імпортує російські нафту та газ через нафтопровід «Дружба», пріоритетом вважає власні інтереси, а не шкоду Росії.

Нагадаємо, днями очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що говорив телефоном з держсекретарем США Марко Рубіо. Сіярто отримав запевнення, що американський президент Дональд Трамп не відмовиться від своїх зусиль із припинення війни в Україні.