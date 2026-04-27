Сіярто залишиться у великій політиці після провалу Орбана: ким він стане
Сіярто продовжить політичну кар’єру в парламенті на тлі оновлення угорської влади.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто продовжить політичну кар’єру в парламенті. Після формування нової фракції партій Fidesz і KDNP стало відомо, що він отримає депутатський мандат і працюватиме в Національних зборах.
Про це повідомляє Тelex.
Рішення було ухвалене під час засідання парламентських фракцій 27 квітня. Разом із Сіярто до парламенту також увійде низка інших впливових політиків, зокрема Янош Лазар і Матей Кочиш.
Що робитиме Орбан — заява експрем’єра
Джерело зазначає, що колишній прем’єр-міністр Віктор Орбан підтвердив, що не планує працювати в парламенті, пояснивши це необхідністю зосередитися на реорганізації політичної сили.
«Зараз я потрібен не в парламенті, а для відновлення національного табору», — заявив він.
За словами Орбана, партії потрібні нові підходи та інші люди для роботи в опозиції, адже попередній склад формувався під умови перебування при владі.
А участь Петера Сіярто в парламенті свідчить про те, що він залишатиметься однією з ключових фігур угорської політики навіть після змін у владі.