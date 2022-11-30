Скабеєва залякує росіян Гаагою: "Пособник путінського режиму чи повз проходив – винними будемо всі"

Аби уникнути трибуналу, пропагандистка не вигадала нічого кращого, як закликати до активізації бойових дій в Україні.

Російська пропагандистка Ольга Скабеєва залякує глядачів тим, що в разі поразки Росії у війні проти України всім росіянам загрожує Гаазький трибунал.

Відповідну заяву Скабеєва зробила у ефірі пропагандистського телешоу.

"Якщо раптом, не дай Боже, щось відбудеться і наша країна не зможе здобути перемогу, тоді треба виходити з того, що претензії будуть пред’явлені кожному без виключення. Безвідносно – на території РФ він перебуває чи за межами. І ті, хто за межами, напевне, миттєво будуть арештовані. Пособник він путінського режиму чи повз проходив – неважливо, винними будемо всі", – вигадала пропагандистка.

Вона додала, що на кону начебто стоїть існування Росії, кожного її громадянина, "і наше життя майбутнє безтурботне теж стоїть на кону".

На думку Скабеєвої, уникнути Гааги допоможе активізація бойових дій в Україні.

"Тому, щоби без Гаазьких трибуналів, відкриття кримінальних справ, компенсацій, репарацій – щоб нічого цього не було, потрібна така активізація бойових дій, так треба стиснути і тиснути, щоби вони зверталися до нас для перемир’я чи встановлення миру", – вкотре проголосила агресивний заклик пропагандистка.

Нагадаємо, напередодні ще одна пропагандистка Маргарита Симоньян теж заявила, що росіянам треба боятися програти війну проти України, бо в іншому разі на всіх чекає Гаазький трибунал.

На думку українського журналіста Андрія Цаплієнка, це є залякуванням росіян колективною відповідальністю: "Тому холопам треба йти вмирати на фронт, щоб еліта не сіла на лаву підсудних".

Водночас у Гаазі вже відбулися консультації щодо створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності Росії за вчинення агресії проти України.

Трибунал для Путіна, воєнні злочини Росії та успіхи України – Дідьє Рейндерс

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