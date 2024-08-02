Скабєєва злякалася за Кримський міст і влаштувала істерику через F-16

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва вибухнула погрозами та заістерила через постачання до України винищувачів F-16. Мовляв, це "новий виток ескалації".

Про це рупорка Кремля заявила в прямому ефірі на ростелебаченні.

Скабєєва обурено заявила, що "Пентагон планує оснастити F-16 найсучаснішою зброєю та дозволити удари винищувачами по Росії". Окрім того, пропагандистка накинулася зі звинуваченнями на радника Офісу президента Михайла Подоляка та пригрозила російською розробкою — балістичною ракетою "Іскандер-1000".

"Новий виток ескалації, здається, цілком зніс голову раднику ОП. Подоляк вимагає негайно знищити Кримський міст, а також критично важливу інфраструктуру Ростовської, Бєлгородської, Курської областей", — висловилася пропагандистка Путіна.

Втім, обнадійливо сказала вона, мовляв, армія РФ "стежить за всіма українськими летовищами, де можуть з'явитися американські літаки". З її слів, "загалом, до приймання F-16 Росія готова".

Як повідомлялося, у Кремлі відреагували на інформацію про те, що Україна отримала перші винищувачі F-16. Днями інформація з'явилася у ЗМІ, але офіційно Київ про надходження літаків не заявляв.

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