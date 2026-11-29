Трамп став першим лауреатом Премії миру ФІФА / © Associated Press

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Минулого грудня Джанні Інфантіно, президент ФІФА, вручив президенту США Дональду Трампу першу премію миру світової футбольної організації. Однак він може бути останнім, хто отримає цю нагороду, адже її доцільність переглядають.

Про це пише The New York Times.

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ФІФА нещодавно призначила комітет для перевірки причин створення цієї премії та її існування. За словами трьох високопоставлених футбольних чиновників, які розповіли про внутрішні обговорення на умовах анонімності, футбольна організація схиляється до скасування або ребрендингу премії. Прагнення переглянути премію відображає широке занепокоєння щодо тісних зв'язків між Інфантіно та Трампом, а також питання про те, хто міг би прийняти будь-яку наступну премію.

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У ФІФА відмовилися від коментарів, лише повторивши, що рішення ухвалять «своєчасно». Білий дім не відповів на запит про коментар.

Інфантіно заснував цю нагороду 2025 року після того, як Нобелівську премію миру того року присудили венесуельській активістці. Версію від ФІФА він вручив Трампу у грудні того ж року під час жеребкування Чемпіонату світу, а сам Трамп назвав її «однією з найбільших почестей у моєму житті».

Чемпіонат світу з футболу 2026 року супроводжувався питаннями щодо політичного втручання. Зокрема, після того, як ФІФА скасувала дискваліфікацію американського гравця після телефонної розмови між Інфантіно та Трампом.

Невдовзі з’ясувалося, що Інфантіно проводив таємні переговори про продаж частки майбутніх турнірів приватному фонду, яким керує брат зятя Трампа — Джареда Кушнера. Цей план викликав обурення, призвів до розслідувань і закликів до відставки Інфантіно.

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Зазначається, що Інфантіно заперечує будь-які порушення і літає світом на катарському приватному літаку, щоб заручитися підтримкою напередодні виборів у березні, де він балотується на переобрання. Відмова від цієї премії стала б поступкою його критикам.

Очільниця Норвезької футбольної федерації Лісе Клавенесс заявила: «Нагорода, вручена під час жеребкування у Вашингтоні в грудні минулого року, не мала легітимності та жодного підґрунтя у статуті й регламенті ФІФА».

Напередодні Чемпіонату світу Інфантіно, схоже, тісно зблизився з Трампом: виступав на його підтримку на публічних заходах, супроводжував його у закордонних поїздках та підписав договір оренди офісу в Trump Tower вартістю 4 мільйони доларів, який здебільшого стоїть порожнім.

За словами високопосадовців у сфері футболу, створення премії миру відбувалося поспіхом і в умовах таємності — функціонерам дали на її організацію лише кілька тижнів.

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ФІФА розглядала можливість проведення церемонії жеребкування Чемпіонату світу в Лас-Вегасі, але натомість обрала Вашингтон — частково тому, що проведення заходу там з більшою ймовірністю гарантувало присутність Трампа. Під час грудневої церемонії Інфантіно вручив Трампу золоту медаль, сертифікат і трофей.

«Саме цього ми хочемо від лідера: лідера, який дбає про людей. Ми хочемо жити у безпечному світі, у безпечному середовищі», — сказав тоді Інфантіно.

Зв’язки Інфантіно з Трампом також привернули увагу демократів у Конгресі США. У липні конгресмен Джеймі Раскін, провідний демократ у Юридичному комітеті Палати представників, розпочав розслідування цих зв’язків. У листі із запитом на документи щодо їхніх відносин Раскін назвав премію миру «комічно фальшивою» та «фіктивною спробою підлеститися до Трампа».

У ФІФА заявили, що провели обговорення з Юридичним комітетом Палати представників. «Ми розраховуємо відповісти на всі їхні запитання, що залишилися», — додали в організації. За словами високопосадовців та інших осіб, обізнаних із внутрішніми дискусіями, деякі чиновники ФІФА висловили невдоволення створенням нагороди за мир.

15 жовтня ФІФА звернулася до комітету з питань соціальної відповідальності організації з проханням оцінити доцільність премії миру. Інфантіно залишається головним фаворитом на перемогу на черговий чотирирічний термін на чолі ФІФА — значною мірою завдяки підтримці голів більшості національних футбольних федерацій. Багато з цих федерацій переважно залежать від фінансування ФІФА.

За словами трьох високопосадовців, одним із варіантів для футбольної премії миру є її переформатування на нагороду, яку вручатимуть діячам за внесок у розвиток спорту. Рішення можуть ухвалити 15 грудня, коли керівна рада ФІФА проведе засідання в Катарі.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року Дональд Трамп під час жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2026 з футболу отримав премію миру від ФІФА. Він став першим в історії володарем премії миру від ФІФА, яка була створена з метою нагородження осіб, які роблять внесок у зміцнення миру.

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