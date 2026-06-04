У Польщі обурилися через найменування підрозділу ЗСУ на честь УПА та вимагають вибачень від Зеленського / © ТСН.ua

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Рішення українського президента Володимира Зеленського щодо надання одному з військових підрозділів почесного найменування на честь УПА спровокувало серйозну кризу в дипломатичних відносинах із Варшавою.

У Польщі сприйняли цей крок як глибоку образу та свідчення неготовності Києва до європейської інтеграції, що поставило під загрозу навіть подальший формат двосторонньої підтримки.

Що відомо про скандал та які наслідки можуть бути для України — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Польща обурилася рішенням Зеленського щодо найменування «Героїв УПА»

27 травня президент України Володимир Зеленський надав окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА».

Таке рішення президента викликало різку критику з боку Польщі. Польський президент Кароль Навроцький заявив, що такий крок грає на руку російській пропаганді та свідчить про ментальну неготовність України до європейської інтеграції через героїзацію УПА.

Польський президент Кароль Навроцький / © Associated Press

«Це також доказ того, що ті, хто говорив, ніби Україна повинна вступати до Європейського Союзу без жодних очікувань, дуже помилялися. Президент Зеленський довів, що Україна в ментальному сенсі, у плані прославлення бандитів і вбивць з Української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини», — висловився президент Польщі.

Через цей інцидент Навроцький ініціював розгляд питання про позбавлення українського президента найвищої польської нагороди — Ордена Білого Орла, який Зеленський отримав від Анджея Дуди у 2023 році.

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Водночас польський президент зауважив, що підтримка України у війні проти Росії залишається стратегічним інтересом його країни, але наголосив на неприпустимості подібних кроків для побудови міждержавних відносин.

Тим часом колишній президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ініціативу щодо позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Дуда зазначив, що вручав цю нагороду навесні 2023 року за інших умов, а тепер поведінка українського лідера змінилася.

Він додав, що остаточний вердикт ухвалюватиме чинний президент Кароль Навроцький з урахуванням позиції Капітулу ордена, засідання якого заплановане на 8 червня.

Колишній президент Польщі Анджей Дуда / © Associated Press

Своєю чергою голова Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач заявив в ефірі Polsat News, що Зеленський має зателефонувати президентові Польщі Каролю Навроцькому та перепросити.

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«Президенту Зеленському, ймовірно, треба зателефонувати президентові Польщі і, по-перше, перепросити, а по-друге, пояснити всю цю напруженість», — сказав Пшидач.

Польський політик назвав рішення української сторони обурливим і закликав до жорсткої реакції, висловивши впевненість, що прем’єр-міністр Дональд Туск підтримає скасування ордена Білого Орла для Володимира Зеленського з поваги до жертв Волинської трагедії. На думку Пшидача, такий крок Києва зумовлений внутрішньополітичною ситуацією в Україні або спробою вплинути на польську політику.

Окремо Пшидач прокоментував заклики частини польських політиків призупинити допомогу Україні. Він заявив, що головною загрозою для Польщі залишається Росія, однак додав, що окремі елементи допомоги Києву «можуть бути змінені». Крім того, представник канцелярії польського президента вважає за доцільне повернутися до законопроєкту про заборону прославлення Степана Бандери.

Скандал через УПА набирає обертів: Польща висуває ультиматум Україні

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув українську державну нагороду, яку йому раніше вручив президент Володимир Зеленський. Йдеться про орден «За заслуги» ІІ ступеня, який Ціхоцький отримав за внесок у зміцнення українсько-польських відносин після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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«У зв’язку з рішеннями президента України про нагородження УПА та пособника німецьких нацистів я повернув вручену мені нагороду», — сказав експосол Польщі в Україні.

Своєю чергою віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак заявив, що Польща повинна заблокувати євроінтеграцію України, поки Київ, за його словами, не відмовиться від «культу злочинців». Також він наголосив, що Київ має розблокувати всі ексгумації жертв Волинської трагедії.

Окрім того, польський політик закликав до жорсткіших кроків у відносинах з Україною, зокрема він запропонував припинити фінансування Starlink а також відмовитися від механізмів спільного фінансування допомоги Україні через запозичення коштів.

Що кажуть в Україні

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що така реакція Варшави йде врозріз із тим, як позитивно розвивалися відносини останні півтора року. За цей час країни саме почали відновлювати пошуки та ексгумацію поховань, а також створили Конгрес істориків для вирішення складних питань.

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«Дискусія щодо минулого має бути фаховою та базуватися на достовірних джерелах. Наша історія підтверджує, що від суперечок українців і поляків виграє лише Москва», — зазначив він.

Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

Георгій Тихий пояснив, що українські військові, ініціюючи присвоєння почесного звання своєму підрозділу, не намагалися образити польський народ. За його словами, для сучасних воїнів боротьба УПА є виключно символом спротиву імперській Москві, а не діями проти поляків.

Також у міністерстві зазначили, що попри трагічні сторінки Другої світової війни, історія обох країн має багато прикладів спільної успішної боротьби проти спільного ворога.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до поляків. На своїй сторінці у Facebook Сибіга зазначив, що загострення відносин між Україною та Польщею не несе користі ані українцям, ані полякам.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга / © МЗС України

Андрій Сибіга зазначив, що останніми роками Україна веде конструктивний діалог із Польщею. Зокрема, країна розблокувала процеси пошуку й ексгумації, дозволила перепоховання жертв, а також відновила роботу конгресу істориків. Зараз триває об’єктивна наукова дискусія щодо складних історичних питань, яка базується виключно на архівних документах, матеріалах і дослідженнях.

Посадовець наголосив що Україна і Польща не мають боротися, адже це підведе країни до прірви. Він закликав зменшити емоційну напругу, передати вивчення історичного минулого профільним фахівцям і зосередитися на боротьбі зі спільним ворогом, захисті безпеки в Європі та розбудові майбутнього.

Польські посадовці заявляють, що змусять Зеленського змінити своє рішення

Глава польського оборонного відомства Владислав Косіняк-Камиш запевнив, що докладе максимум зусиль задля скасування указу Володимира Зеленського про присвоєння підрозділу ССО «Північ» почесного найменування «імені Героїв УПА».

Під час пресконференції урядовець зазначив, що вже обговорив це питання з українським колегою Михайлом Федоровим і чітко доніс до нього офіційну та непохитну позицію Варшави щодо неприпустимості такого кроку.

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Косіняк-Камиш заявив, що не погоджується із поясненнями очільника МЗС України Андрія Сибіги про те, що рішення про вибір назви підрозділу ухвалили українські солдати, які не мали наміру образити поляків. Водночас польський міністр наголосив, що «прославляння УПА» є неприйнятним для поляків.

Які наслідки можуть бути для України

За даними польських медіа, президент Кароль Навроцький може використати скандал із УПА як важіль впливу на прем’єр-міністра Дональда Туска та колишнього президента Анджея Дуду.

Як зазначив у коментарі для РБК-Україна політолог Володимир Фесенко, Туск у певній мірі може блокувати антиукраїнську політику у Польщі.

«На даний момент, можливо, цей ризик не є таким великим, оскільки уряд Туска — не так, щоб проукраїнський, але більше проєвропейський, більше ліберальний. Він налаштований на нормальні відносини з Україною, на те, щоб знаходити компроміси», — зазначив експерт.

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За словами Фесенка, уряд Туска демонструє цілком здоровий та прагматичний підхід у відносинах з Києвом. Обидві сторони чітко усвідомлюють, що на першому місці сьогодні стоять не минулі історичні образи, а протидія загальній загрозі та збіг векторів розвитку всередині Євросоюзу.

«Але якщо в Польщі зміниться уряд, і він буде проводити таку політику, як президент Навроцький, тоді для нас виникнуть дуже серйозні проблеми», — резюмував Фесенко.

Нагадаємо, від липня 2027 року в усьому Євросоюзі запрацює єдиний ліміт готівкових платежів у 10 000 євро, а всі операції вище цієї суми дозволять тільки через банківський переказ. Українцям у Польщі варто взяти це до уваги: перевіряти особу клієнта почнуть уже з 3 000 євро, а нові правила спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням злочинності.

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