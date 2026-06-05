Скандал через УПА набирає обертів: Туск попередив Україну про наслідки

Дональд Туск / © Associated Press

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У Польщі не вщухає хвиля обурення після рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти Незалежному центру спеціальних операцій «Північ» ЗСУ почесне найменування «Героїв УПА». На цьому тлі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав Київ цінувати стратегічні відносини з Варшавою та самостійно шукати вихід із конфліктної ситуації.

Як повідомляє RMF24, Туск заявив, що відповідальність за врегулювання суперечки повністю лежить на українській стороні.

«Українська сторона сама спричинила цю проблему, тож нехай тепер шукає рішення», — сказав глава польського уряду, зазначивши, що представники його команди вже ведуть переговори з українською стороною.

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Прем’єр наголосив, що розуміє негативну реакцію президента Польщі Кароля Навроцького на рішення Києва та підкреслив єдність польської влади у питаннях історичної пам’яті.

За словами Туска, поляки розуміють прагнення українців вшановувати тих, хто боровся проти радянської влади, однак не сприймають героїзацію осіб, яких у Польщі вважають відповідальними за злочини проти польського населення.

Водночас очільник уряду застеріг, що підтримка України з боку Польщі не повинна сприйматися як належне. Він нагадав, що вже наприкінці червня у Гданську відбудеться міжнародна Конференція з відновлення України URC 2026, та наголосив, що Київ має бути зацікавлений у збереженні добрих відносин із Варшавою.

«Підтримка та допомога Польщі для України є надзвичайно важливою. Можливо, ці аргументи дійдуть до Києва. Якщо ні, то наші відносини дедалі більше визначатимуться не емпатією, а жорстким прагматизмом», — заявив Дональд Туск.

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Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск примирливо відреагував на цей скандал, закликавши президентів України та Польщі не сваритися через історію, адже від таких суперечок виграє третя сторона.

Скандал через УПА — що відомо

Нагадаємо, скандал в українсько-польських відносинах спалахнув після того, як президент Зеленський 26 травня присвоїв елітному підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ почесну назву «Героїв УПА».

Рішення викликало різку реакцію польських політиків і громадськості, а президент Польщі Кароль Навроцький вже заявив про намір позбавити українського президента ордена Білого Орла, яким його раніше нагородив Анджей Дуда.

Віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак заявив, що Польща повинна заблокувати євроінтеграцію України, поки Київ, за його словами, не відмовиться від «культу злочинців».

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У Міністерстві закордонних справ України раніше висловили жаль через гостру реакцію Польщі. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що рішення про найменування українського підрозділу не було спрямоване проти польського народу.

За його словами, українські військові, які нині захищають країну від російської агресії, вкладають у цю символіку насамперед значення боротьби за незалежність.

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