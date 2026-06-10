Скандал через УПА: у Варшаві зробили несподівану заяву після приїзду Буданова

Голова ОП Кирило Буданов / © Офіс президента України

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Візит голови Офісу Президента Кирила Буданова до Варшави через скандал навколо УПА був правильним.

Таку думку висловив колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв’ю Укрінформ.

За його словами, ймовірно, тоді Буданов заявив, що Володимир Зеленський повинен здійснювати міжнародні подорожі із Кишинева, а не з Жешува. Це «змусило серйозно замислитися» Варшаву.

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«Я вважаю: він правильно зробив, що приїхав, послухав думку поляків, зробив висновки. І, схоже, тоді було прийнято рішення, що Зеленський має здійснювати міжнародні подорожі з Кишинева, а не із Жешува. Це змусило Польщу серйозно замислитися», — розповів він.

Скандал між Польщею та Україною — останні новини

Напруженість між Києвом та Варшавою на тлі УПА набирає обертів. Одним із наслідків, на думку колишнього глави МЗС Польщі Яцека Чапутовича, може бути, що Зеленський не приїде у Гданськ. Там наприкінці червня має відбутися конференція з відновлення України.

Попри скандал, в уряді Польщі пообіцяли, що не будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу. Польський прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що ця підтримка обов’язково базуватиметься на чітких європейських правилах, які гарантуватимуть безпеку для самої Польщі.

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