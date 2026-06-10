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Скандал через УПА: у Варшаві зробили несподівану заяву після приїзду Буданова
За словами колишнього очільника МЗС Польщі, заява Буданова змусила Варшаву «серйозно замислитися».
Візит голови Офісу Президента Кирила Буданова до Варшави через скандал навколо УПА був правильним.
Таку думку висловив колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович в інтерв’ю Укрінформ.
За його словами, ймовірно, тоді Буданов заявив, що Володимир Зеленський повинен здійснювати міжнародні подорожі із Кишинева, а не з Жешува. Це «змусило серйозно замислитися» Варшаву.
«Я вважаю: він правильно зробив, що приїхав, послухав думку поляків, зробив висновки. І, схоже, тоді було прийнято рішення, що Зеленський має здійснювати міжнародні подорожі з Кишинева, а не із Жешува. Це змусило Польщу серйозно замислитися», — розповів він.
Скандал між Польщею та Україною — останні новини
Напруженість між Києвом та Варшавою на тлі УПА набирає обертів. Одним із наслідків, на думку колишнього глави МЗС Польщі Яцека Чапутовича, може бути, що Зеленський не приїде у Гданськ. Там наприкінці червня має відбутися конференція з відновлення України.
Попри скандал, в уряді Польщі пообіцяли, що не будуть блокувати вступ України до Європейського Союзу. Польський прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що ця підтримка обов’язково базуватиметься на чітких європейських правилах, які гарантуватимуть безпеку для самої Польщі.