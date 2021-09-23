Скандал довкола AUKUS: Макрон обіцяє повернути французького посла до США

Відповідну обіцянку він озвучив під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.

Президент Франції Еммануель Макрон обіцяє наступного тижня повернути до Вашингтона посла, відкликаного на тлі дипломатичного скандалу через альянс AUKUS.

Відповідну обіцянку він озвучив під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом у середу, 22 вересня, повідомляє France 24.

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Під час переговорів Байден погодився, що консультації з Францією перед оголошенням пакту про безпеку між Австралією, США і Великою Британією могли б запобігти дипломатичному скандалу.

У зв'язку із цим обоє лідерів "вирішили почати процес поглиблених консультацій, спрямованих на створення умов для забезпечення довіри".

Співрозмовники "погодилися з тим, що для даної ситуації будуть корисні відкриті консультації між союзниками з питань, що становлять стратегічний інтерес для Франції і наших європейських партнерів", заявили в Єлисейському палаці.

Отже, після повернення до Вашингтона французький посол буде проводити "інтенсивну роботу з високопоставленими офіційними особами США".

Очікується, що наприкінці жовтня Макрон і Байден матимуть очну зустріч в Європі.

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Франція відкликала своїх послів зі Сполучених Штатів і Австралії минулого тижня після підписання пакту про безпеку AUKUS між Австралією, США і Великою Британією, в межах якого Канберра планує за допомогою американських технологій побудувати щонайменше вісім атомних підводних човнів.

Через це Австралія розірвала найбільший у своїй історії багатомільярдний оборонний контракт щодо закупівлі французьких підводних човнів. У Франції рішення назвали "ударом в спину".

За інформацією ЗМІ, США, Великобританія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після скандалу раптово заявив, що його країна любить Францію і прагне налагодити відносини з нею.

Новини тижня: чому Франція відкликала своїх послів зі США та Австралії

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