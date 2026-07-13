Скандал із Booking: українці відмовили у поверненні 1300 євро за готель із розритою набережною в Греції

Берег на острові Родос / © Threads

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Оформлення проживання через відомі міжнародні сервіси не є стовідсотковою заставою безтурботної відпустки. Мандрівники періодично стикаються з тим, що реальний стан номерів кардинально різниться з красивими картинками на екрані, а спроби повернути гроші за невдалий сервіс перетворюються на квест.

Історією свого розчарування від поїздки до Греції поділилася в соцмережі Threads українська мандрівниця з ніком yuliia_kvpk.

Дівчина зазначила, що обрала та оплатила готель через платформу Booking.com, попередньо перевіривши відгуки на сторонніх ресурсах та інформацію на сайті самого закладу. Проте на місці з’ясувалося, що умови проживання суттєво гірші за обіцяні, а сервіс бронювання та адміністрація відмовили у поверненні коштів.

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Що сталося після приїзду на Родос?

Дівчина прилетіла на грецький острів Родос разом із 67-річною мамою. Перед бронюванням вона бачила інформацію про те, що пляж розташований лише за 50 метрів від готелю. Саме це стало однією з головних причин вибору цього помешкання. Однак після приїзду замість очікуваного пляжу їх зустріли масштабні будівельні роботи.

«Нас зустріли екскаватори, бетон, металеві конструкції, гори каміння та повністю розрита набережна. Ми навіть не заселилися», — пише Юлія.

Берег на острові Родос / © Threads

Берег на острові Родос / © Threads

Берег на острові Родос / © Threads

Дівчина із мамою одразу звернулися до адміністрації готелю та до служби підтримки Booking.com, надали фотографії та пояснили ситуацію. Замість відпочинку їм довелося кілька годин шукати інше житло. Згодом Booking.com повідомив, що 1 384,40 євро (70 447 гривень) за бронювання повертати не буде. Найбільше дівчину обурило те, що про масштабні роботи біля моря туристів не попередили до бронювання.

«Я не прошу безкоштовної відпустки або чиїхось грошей. Я хочу повернути свої гроші»,

– написала дівчина.

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Як відреагували у Мережі?

Публікація швидко зібрала сотні коментарів у Мережі. Багато користувачів написали, що також мали проблеми із бронюваннями через Booking.com. Одні розповідали, що після приїзду отримували номер, який не відповідав дійсності.

«На фото все було біле, гарне і чисте. Заселилися, а там пліснява по всій кімнаті»,

– пише користувачка sonya.khoru.

Інші згадували випадки, коли бронювання скасовували вже після оплати або виникали труднощі з поверненням коштів.

«Прилетіли до Амстердама, а виявилося, що бронювання скасоване. За гроші воювали місяць»,

– розповідає у коментарях користувач stfalcon.

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Як уникнути подібних ситуацій?

Досвідчені подорожувальники насамперед рекомендують уважно читати найсвіжіші відгуки, адже саме у них часто з’являється інформація про ремонти або зміни умов проживання. Також радять перевіряти готель не лише на Booking.com, а і у Google Maps, на інших туристичних платформах та звертати увагу на фотографії, які публікують самі мандрівники.

Декілька користувачів порадили звернутися до банку та скористатися процедурою chargeback. У деяких випадках саме так вдалося повернути кошти. Крім того, частина коментаторів рекомендувала бронювати житло безпосередньо через готель або користуватися послугами турагентів, які можуть допомогти у разі виникнення спірних ситуацій.

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