Скандал із братом Шольця: чому зарплата чиновника викликала сумніви у депутатів

У Німеччині спалахнув скандал через зарплату брата канцлера Олафа Шольца. 64-річний Єнс Шольц є держслужбовцем і очолює Університетський медичний центр Шлезвіг-Гольштейна. Під його керівництвом клініка "заробила" збитки у сумі 100 мільйонів євро. Однак попри сумнівні фінансові "успіхи" Єнс Шольц отримав щорічний бонус у розмірі 180 тисяч євро. Таким чином, його зарплата склала 660 тисяч євро за рік.

Про це пише BILD.

Голова фінансового комітету парламенту землі Шлезвіг-Гольштейн Ларс Хармс, який звернув увагу на фінансову звітність медустанови, закликав місцеву владу оприлюднити умови контракту Єнса Шольца, зокрема положення про преміювання, оскільки така зарплата робить його найоплачуванішим держслужбовцем у Шлезвіг-Гольштейні.

"Я закликаю уряд поінформувати депутатів про критерії винагороди. Зрештою, як представники народу, депутати повинні знати, на що витрачаються гроші платників податків", — заявив Хармс у коментарі виданню Kieler Nachrichten.

При цьому в лікарні відмовилися надати журналістам інформацію про бонус Шольца, заявивши, що вона є "конфіденційною". Міністерство фінансів на запит ЗМІ обмежилося розпливчастою відповіддю, що контракт Єнса Шольца включає премію, яка "заснована на ступені виконання економічних цілей та інших показників".

Нагадаємо, лідер партії ХДС, до якої належала ексканцлер Меркель, потрапив у скандал після критики міграційної політики Берліна. Фрідріх Мерц заявив, що біженцям простіше, ніж німцям потрапити до стоматолога.

Читайте також провідні новини дня: