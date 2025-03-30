Скандал із чатом у Signal: Трамп заявив, що це полювання на відьом

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відреагував на ситуацію з витоком секретних даних з чату Signal.

Про це пише видання NBC

В інтерв’ю медіа президент США знову заявив, що навіть після скандалу з витоком даних довіряє раднику з національної безпеки Майку Волтцу і міністру оборони Піту Гегсету.

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«Я думаю, що це просто полювання на відьом, і фейкові новини, як от ви, постійно говорять про це, але це просто полювання на відьом, і про це не варто говорити. Ми завдали надзвичайно успішного удару. Ми завдали дуже сильного і дуже смертельного удару. І ніхто не хоче про це говорити. Все, про що вони хочуть говорити — це нісенітниця. Це фейкові новини», — сказав він.

Водночас Трамп зазначив, що поняття не має, що таке Signal.

«Мені байдуже, що таке Signal. Все, що я можу вам сказати — це просто полювання на відьом, і це єдине, про що хоче говорити преса, тому що вам більше нема про що говорити. Тому що це були найкращі 100 днів президентства в історії нашої країни», — додав він.

Як виник скандал

Головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг написав у матеріалі на сайті видання, що 11 березня радник з нацбезпеки США Майкл Волц надіслав йому запит до закритого чату Signal. Журналіст вирішив, що це несправжній акаунт, однак прийняв запрошення.

За його словами, чат створений «для координації щодо хуситів, особливо протягом наступних 72 годин». Він так написав, що серед учасників були віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, директор нацрозвідки Тулсі Габбард, міністр фінансів Скотт Бессент, радник з нацбезпеки Майкл Волц та інші високопосадовці адміністрації Трампа.