Скандал із дронами: як інфлюенсерка з ПАР просувала сумнівну роботу в Росії

Саян Буджі / © BBC

Південноафриканська інфлюенсерка Саян Буджі (справжнє ім’я Гонор Зума) опинилася в центрі уваги після того, як одне з її відео, де вона рекламувала вакансії для жінок 18–22 років у Росії, стало вірусним. Відео викликало шквал критики, і Буджі довелося публічно вибачатися за участь у програмі, яка, як підозрюють, пов’язана з працевлаштуванням на російських заводах з виробництва дронів.

Про це розповідає BBC.

Після інциденту уряд Південної Африки випустив попередження про ризики таких пропозицій, наголосивши на небезпеці торгівлі людьми та неперевірених вакансій за кордоном.

“Після того, як я побачила коментарі під своїми сторіс і відео, зрозуміла, що не можу цього підтримувати”, – повідомила 24-річна інфлюенсерка своїм 902 тисячам підписників в Instagram. Вона також видалила всі рекламні відео, де йшлося про “новий старт” для молодих жінок.

У відео, знятому в Татарстані та опублікованому в TikTok (1,7 млн підписників), Саян розповідала про дворічну “стартову програму”, яка мала навчати професійним навичкам і російській мові, не уточнюючи конкретних професій.

Водночас з’явилися повідомлення, що деякі учасниці програми потрапляли на виробництво дронів, які використовує Росія у війні проти України.

У своєму вибаченні Буджі зазначила: “Торгівля людьми – дуже серйозне питання. Хвиля критики стала великим уроком для мене та інших інфлюенсерів”. Вона додала: “Я видалила це негайно, мені не було важливою вигода. Перепрошую і сподіваюся, що такого більше не повториться”.

Скандал викликав широкий резонанс у соцмережах. Користувачі навіть створили петицію, закликаючи інфлюенсерів поширювати інформацію про ознаки та небезпеку торгівлі людьми.

Влада ПАР розпочала розслідування програми. Заступник міністра юстиції Андріс Нел зазначив, що “так звані можливості” часто пов’язані з ризиком трудової експлуатації та торгівлі людьми.

“Не довіряйте рекламі в соцмережах чи непроханим онлайн-оголошенням – перевіряйте вакансії через офіційні канали”, – підкреслив він.

За даними Global Initiative Against Transnational Organized Crime, однією з локацій набору є спеціальна економічна зона в Татарстані, де, за оцінками експертів, виготовляють дрони. Більшість працівників залучають безпосередньо до виробництва, інші виконують допоміжні ролі – прибиральниці, кухарі та ін.

У видаленому відео Саян зазначала: “Схоже, до дівчат тут ставляться добре – африканок, азійок, латиноамериканок”.