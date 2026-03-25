Скандал із дзвінками Сіярто до Кремля: Фіцо заступився за угорського міністра

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився коментувати скандальну поїздку словацького президента Петера Пеллегріні до Москви напередодні виборів 2020 року, яку організував угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто. Ба більше, очільник словацького уряду не вбачає проблеми у ймовірних телефонних розмовах Сіярто з російським колегою Сергієм Лавровим.

Про це пише Denník N.

За словами Роберта Фіцо, він не знав про стратегію тодішнього голови уряду Петера Пеллегріні, хоча сам на той час залишався головою партії Smer та був другим номером у виборчому списку. У відповідь на запитання журналістів, він спробував перевести увагу на начебто втручання британської піар-компанії у словацькі вибори на користь своїх опонентів.

«У 2020 році я практично політично не існував, тому мені немає сенсу це коментувати», — заявив Фіцо.

Щодо скандалу навколо Петера Сіярто, словацький прем’єр зауважив, що не бачив жодних доказів цих телефонних розмов із Лавровим про хід засідань ЄС. Він додав, що кожен має право телефонувати, кому хоче, але сам він подібних дзвінків не робив і не планує.

Сіярто таємно телефонував у Кремль прямо із засідань ЄС

Скандал навколо угорського міністра розгорівся після того, як журналісти The Washington Post з’ясували, що протягом багатьох років уряд Віктора Орбана надавав Москві інформацію про делікатні дискусії в Євросоюзі. Під час перерв у засіданнях ЄС Сіярто регулярно телефонував Лаврову, надаючи Кремлю «живі звіти» про обговорення та можливі рішення європейських партнерів.

Згодом очільник МЗС Угорщини сам підтвердив факти цих розмов. Він визнав, що постійно спілкується з російським колегою під час приватних обговорень у межах ЄС, назвавши це невід’ємною частиною дипломатії. Європейська комісія вже звернулася до Угорщини із закликом надати пояснення, охарактеризувавши такі дії як тривожні, адже держави-члени повинні дотримуватися принципу конфіденційності.

Сам Сіярто відкинув звинувачення щодо порушення безпекових протоколів, заявивши, що на рівні міністрів не розглядають секретну інформацію, і назвав звинувачення «дурницями».