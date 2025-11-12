Скандал із Епштейном знову торкнувся Трампа: що розкрили нові листи

Дональд Трамп / © Associated Press

Демократи Палати представників США оприлюднили новий масив електронних листів покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це пише CNN.

У документах неодноразово згадується ім’я президента США Дональда Трампа — зокрема у приватному листуванні Епштейна з Гіслейн Максвелл і журналістом Майклом Волффом.

Нові матеріали, оприлюднені демократичними членами Комітету з нагляду Палати представників США, проливають світло на приватне листування Джеффрі Епштейна, який у 2019 році помер у в’язниці за обставин, офіційно визнаних самогубством.

У низці листів фігурує Дональд Трамп. Епштейн писав, що тодішній бізнесмен «проводив значний час» із жінкою, яку демократи описують як можливу жертву сексуальної експлуатації. В одному з повідомлень він натякав, що Трамп «знав про жінок», ймовірно, маючи на увазі випадок, коли Трамп публічно заявив, що вигнав Епштейна з клубу Mar-a-Lago через «переманювання молодих співробітниць».

В одному з листів від 2 квітня 2011 року Епштейн писав до Гіслейн Максвелл: «Я хочу, щоб ти зрозуміла — той собака, який не гавкав, це Трамп… (ред.) провів години у мене вдома, але його ім’я жодного разу не згадувалося. Начальник поліції тощо. Я на 75% там.»

Максвелл відповіла коротко: «Я думала про це…». Контекст цієї переписки залишається неясним.

Попри згадки Трампа, у допитах Максвелл заперечувала, що бачила його у будь-яких «недоречних ситуаціях». Вона зазначала, що знайома з ним лише по публічних заходах і що Трамп «ніколи не поводився неналежно».

Ім’я жінки, про яку згадував Епштейн, було вилучене демократами з опублікованих документів для збереження її конфіденційності.

Крім того, до публікації увійшли листи Епштейна з журналістом Майклом Волффом. У січні 2019 року, за кілька місяців до своєї смерті, Епштейн коментував заяви Трампа про його виключення з Mar-a-Lago, зазначаючи, що «Трамп знає про дівчат» і що він просив Максвелл «припинити їх вербування».

У ще одному листі від 15 грудня 2015 року Волфф повідомив Епштейна, що CNN готує питання про його стосунки з Трампом під час республіканських дебатів. Епштейн тоді відповів: «Можемо скласти для нього відповідь — що скажеш?» На що Волфф порадив: «Дай йому самому повіситися», натякаючи, що публічна відповідь може створити скандал.

Сам Дональд Трамп неодноразово заперечував будь-яку причетність до протиправних дій Епштейна. Нещодавно він навіть подав позов проти Wall Street Journal та журналістів, які згадували його ім’я у контексті подарунків Епштейну.

Попри часті згадки Трампа в оприлюдненому листуванні, жодних кримінальних звинувачень проти нього не висунуто. Як зазначається у звіті комітету, опубліковані документи лише демонструють коло контактів Епштейна та не підтверджують жодної незаконної діяльності з боку президента США.

Нагадаємо, що відомо про злочини і смерть колишнього сусіда Трампа по Мар-а-Лаго. У справі фінансиста Джеффрі Епштейна, звинуваченого в організації сексуального рабства та підкупі свідків, знайденого мертвим у тюремній камері 10 серпня 2019 року, як і раніше, запитань більше, ніж відповідей.