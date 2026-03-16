Скандал із нафтопроводом "Дружба": в Угорщині зробили різку заяву, Україна відповіла

Раніше Росія атакувала нафтопровід "Дружба" / © Associated Press

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито відмовилась від зустрічі із угорською та словацькою делегацією щодо нафтопроводу «Дружба». В МЗС України цю інформацію спростували.

Про це Сіярто написав у Х.

Що заявив Сіярто про нафтопровід «Дружба»

Петер Сіярто заявив, що нібито нафтопровід «Дружба» готовий до експлуатації, проте Україна не відновлює його роботу через «політичні мотиви».

«На сьогодні було заплановано тристоронню консультацію за участю міністрів енергетики Словаччини та України, але українська сторона зрештою відмовилася брати в ній участь», — написав він.

Сіярто додав, що угорська делегація провела «три з половиною дні у Києві, намагаючись відновити діалог».

Заяви Угорщини про нафтопровід «Дружба»: реакція українського МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий у коментарі журналістів відкинув звинувачення Сіярто. Він наголосив, що «Угорщина щось фантазує, а потім звинувачує у цьому Україну».

«Неможливо відмовитися від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються навʼязати в останню мить як „фактичну домовленість“, — зазначив Тихий.

Він додав, що в суботу в «Нафтогазі» відбувся детальний брифінг для дипкорпусу, де серед представників 31 країни був і посол Угорщини.

«Повну інформацію щодо стану „Дружби“ було вкотре доведено до всіх партнерів, зокрема й угорців», — додав речник МЗС, пише «Європейська правда».

Угорська «інспекція» нафтопроводу «Дружба»: що відомо

Між Україною та Угорщиною спалахнула дискусія щодо роботи нафтопроводу «Дружба», яким здійснюється транзит російської нафти до країн Центральної Європи.

Угорська делегація на чолі з держсекретарем Міністерства енергетики Габором Чапеком самовільно приїхала до Києва для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба».

Через це в МЗС України наголосили, що угорці не мають офіційного статусу делегації, а приїхали як звичайні туристи за безвізом.