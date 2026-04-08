Скандал із “плівками Сіярто”: голова МЗС Угорщини зробив заяву

Голова МЗС Угорщини зробив заяву / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на публікацію записів його телефонних розмов із керівником МЗС РФ Сергієм Лавровим, назвавши ситуацію спробою вплинути на внутрішню політику країни.

Про це Сіярто написав в Х.

За його словами, оприлюднення цих матеріалів є «втручанням у парламентські вибори в Угорщині».

Реклама

У дописі в соцмережі X Сіярто пояснив свою позицію тим, що Будапешт нібито послідовно виступає за мир, захищає права угорської меншини на Закарпатті та відстоює доступ до дешевих енергоресурсів.

«Ми боремося за дешеву російську нафту та газ», — заявив він.

Що відомо про «плівки Сіярто»

Раніше журналісти оприлюднили записи, які свідчать, що очільник МЗС Угорщини підтримував регулярний контакт із Серзієм Лавровим — міністром РФ. Зокрема, йдеться про передавання інформації щодо дій Євросоюзу, спрямованих на посилення тиску на Росію, а також можливу координацію позицій щодо блокування євроінтеграції України.

Скандал довкола цих матеріалів розгортається на тлі підготовки до парламентських виборів в Угорщині.