Скандал із ракетами Patriot для України від Польщі: у Наврацького зробили цинічну заяву

Ракети Patriot

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У Міноборони Польщі погодилися розсекретити інформацію щодо всієї військової допомоги Україні після того, як стало відомо, що уряд міг таємно від парламенту передати Києву ракети Patriot. Однак у Навроцького проти оприлюднення цих даних.

Про це в ефірі Polsat News заявив речник президента Польщі Рафал Лескевич.

«Це не найкраще рішення. Це секретна інформація, і її не слід розголошувати громадськості. Це відволікаючий маневр», — сказав він.

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У Навроцького прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиші звинуватили у маніпуляції.

«Чи Міноборони, пан міністр Косіняк-Камиш, а насправді пан прем’єр-міністр Дональд Туск, бачачи, що відбувається в коаліції, бачачи чергові скандали, які викривають журналісти, вирішили скористатися моментом і спробувати відвернути увагу від цієї теми таким відволікаючим питанням, відволікаючою темою, пов’язаною з пожертвами для України?» — сказав речник.

Лескевич назвав рішення міністра оборони «вкрай безвідповідальним».

«Це тактика відволікання уваги, але дії, про які оголосив віцепрем’єр-міністр Косіняк-Камиш, є вкрай безвідповідальними», — вважає він.

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Він наголосив, що для підтвердження цієї інформації потрібно звернути увагу на останні заяви від України, в яких Київ «дякував нам за передачу цих ракет для систем Patriot».

Ракети Patriot Україні від Польщі — що відомо

Нагадаємо, днями у Польщі заявили про можливе таємне передавання Україні ракет до Patriot. Про це повідомив віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак. Він сказав, що це серйозне порушення, оскільки такі ракети необхідні самій Польщі для забезпечення власної ППО.

У Міноборони пообіцяли розсекретити усі дані про військову допомогу Україні, яку Польща надавала від 2022 року.

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