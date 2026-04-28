Скандал із українським зерном: ЄС може покарати ізраїльські компанії

Прапор Ізраїлю / © Associated Press

Реклама

Європейський Союз може запровадити санкції проти ізраїльських фізичних та юридичних осіб, якщо буде підтверджено їхню участь у схемах обходу санкцій проти Росії.

Про це йдеться після розслідування газети Haaretz, яка повідомила про ввезення до Ізраїлю українського зерна, викраденого Росією з окупованих територій.

Представник ЄС із закордонних справ Ануар Ель Ануні заявив, що Європейський Союз взяв до уваги повідомлення про російське судно «тіньового флоту», яке перевозило викрадене українське зерно і якому нібито дозволили розвантажитися в порту Хайфи.

Реклама

«Ми засуджуємо всі дії, які сприяють фінансуванню незаконної війни Росії та обходу санкцій ЄС, і залишаємося готовими припиняти такі дії шляхом внесення до списків фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, якщо це буде потрібно», — заявив він.

За словами представника ЄС, Брюссель разом з Україною запросив у ізраїльської влади додаткову інформацію щодо цієї ситуації.

За даними розслідування Haaretz, з 2023 року до Ізраїлю прибули щонайменше два судна з імовірно викраденим українським зерном, і щонайменше одне з них розвантажилося в Ізраїлі.

Видання також пише, що поведінка ще семи суден, які розвантажувалися в Ізраїлі того року, викликає підозри, що вони могли приховувати походження вантажу.

Реклама

Крім того, Haaretz посилається на внутрішні журнали російської влади в окупованих українських портах. За цими даними, у документах фігурують понад 30 партій товарів, кінцевим пунктом призначення яких був Ізраїль.

Джерела видання стверджують, що йдеться не про одноразовий випадок. За інформацією Haaretz, цього року в Ізраїлі вже нібито розвантажили чотири партії викраденого українського зерна.

Ще одне судно, імовірно Panormitis, яке, за даними видання, також може перевозити викрадене українське зерно, прибуло до Хайфської бухти у неділю та очікує на захід у порт.

Україна викликає посла Ізраїлю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що до ізраїльського порту Хайфа прибуло ще одне судно з українським зерном, викраденим Росією з окупованих територій.

Реклама

У зв’язку з цим посла Ізраїлю Михайла Бродського запросили до МЗС України для вручення ноти протесту.

За словами Сибіги, незаконна торгівля Росії викраденим українським зерном не повинна підривати українсько-ізраїльські відносини.

«Важко зрозуміти відсутність адекватної реакції Ізраїлю на законну вимогу України щодо попереднього судна, яке доставило викрадені товари до Хайфи», — заявив голова МЗС.

Він також застеріг Ізраїль від прийняття нового вантажу.

Реклама

«У цьому контексті ми вже офіційно запросили посла Ізраїлю до МЗС завтра вранці для вручення нашої ноти протесту та прохання вжити відповідних заходів», — повідомив Сибіга.

Що відповіли в Ізраїлі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що звинувачення проти Ізраїлю не підкріплені доказами.

У дописі в соцмережі X він наголосив, що дипломатичні відносини між дружніми державами не варто вести через медіа чи соціальні мережі.

«Доказів, які б підтверджували ці звинувачення, досі не надано», — заявив Саар.

Реклама

Він також зазначив, що Україна нібито не подала запит на юридичну допомогу перед тим, як публічно порушити це питання.

«Ви навіть не подали запит на юридичну допомогу, перш ніж звернутися до медіа та соціальних мереж», — сказав міністр.

Водночас Саар пообіцяв, що Ізраїль розгляне це питання.

Контекс

ЄС, США і Велика Британія раніше запровадили санкції проти російських суден, фізичних та юридичних осіб, причетних до експорту зерна, викраденого з окупованих Росією українських територій.

Реклама

Україна неодноразово заявляла, що Росія вивозить зерно з окупованих територій і намагається продавати його через треті країни.

