Скандал "Мідас" загрожує євроінтеграції та репараційному кредиту України — La Repubblica

Європейські партнери занепокоєні через корупційний скандал "Мідас" в Україні / © ТСН

Корупційна справа в енергетиці, яку в Україні назвали «Мідас», викликала серйозне занепокоєння в Європейському Союзі.

Як повідомляє La Repubblica, розкрадання державних коштів у галузі енергетики на понад 100 мільйонів доларів може поставити під загрозу не лише репараційний кредит на 140 мільярдів євро, а й подальший вступ України до ЄС.

«Юридичні складнощі використання заморожених російських активів тепер ускладнюються підозрами щодо того, як ці гроші можуть бути використані», — зазначає видання.

На засіданні Єврогрупи 12 листопада, де обговорювалося фінансування України на наступні два роки, кілька міністрів фінансів країн ЄС неодноразово згадували «справу Міндіча», яка стала символом масштабних зловживань у держсекторі.

La Repubblica підкреслює, що «справа Міндіча» може стати перешкодою для вступу України до ЄС.

Корупційний скандал вибухнув на тлі нового звіту Єврокомісії, де зазначено, що в боротьбі з корупцією в Україні «досягнуто лише обмеженого прогресу». Також у документі згадується про тиск на антикорупційні органи — НАБУ та САП, які нині ведуть розслідування щодо операції «Мідас».

«Корупціонери розкрадали гроші, які мали піти на допомогу українським військовим. Такі дії підривають довіру до України та грають на руку ворогові», — наголосила Кая Каллас, висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Вона додала, що Європа очікує від Києва «нульової толерантності до корупції», особливо у воєнний час.

Європейське видання порівнює цю справу з італійською антикорупційною кампанією «Mani Pulite» («Чисті руки») 1990-х років, яка викрила системну корупцію у політиці та бізнесі.

Раніше НАБУ та САП оприлюднили частину записів, пов’язаних із розкраданням коштів державного підприємства «Енергоатом».

До оборудок, за даними слідства, можуть бути причетні міністерка енергетики Світлана Гринчук та чинний міністр юстиції Герман Галущенко, який раніше очолював Мінпаливенерго.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обоє посадовців не можуть залишатися на своїх посадах.

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас також відреагувала на скандал, наголосивши, що «корупціонери розкрадали гроші народу, які мали потрапити на фронт».