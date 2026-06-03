Скандал між Польщею та Україною: Дуда шокував заявою про орден Зеленського

Дуда про орден Зеленського / © Associated Press

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Експрезидент Польщі Анджей Дуда висловився щодо можливого перегляду нагороди президента України Володимира Зеленського. Раніше експрезидент утримувався від публічних заяв після того, як Кароль Навроцький оголосив про намір ініціювати процедуру позбавлення Зеленського Ордену Білого Орла.

Про це пише польське видання Onet.

Дуда про позбавлення Зеленського польського ордену

Ініціатива Навроцького з’явилася на тлі рішення Володимира Зеленського назвати один із підрозділів українських Сил спеціальних операцій на честь «Героїв УПА». У Польщі це викликало різку реакцію через історичні суперечності, пов’язані з подіями на Волині 1943 року.

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Анджей Дуда, який вручив Зеленському Орден Білого Орла навесні 2023 року і тривалий час демонстрував тісну підтримку Києва, прокоментував вручення ним Зеленському Ордену Білого Орла:

«Володимир Зеленський отримав Орден Білого Орла в інший час і за інших умов. Тепер вони змінилися, як і поведінка Володимира Зеленського», — заявив Дуда.

Він додав, що рішення про позбавлення Зеленського ордена ухвалюватиме чинний президент Польщі Кароль Навроцький.

«Звісно, президент вислухає думку капітули й, без сумніву, ухвалюючи рішення, врахує всі обставини та факти. А вони різні — не всі пам’ятаються, не всі широко відомі й не всі помітні в нинішній атмосфері», — додав Анджей Дуда.

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Засідання Капітулу Ордену Білого Орла заплановане на 8 червня. До його складу, окрім президента Польщі, увійдуть п’ять почесних членів: Міхал Клейбер, Зофія Ромашевська, Адам Буяк, Войцех Рошковський та Броніслав Вільдштейн.

За законодавством позбавити ордена можна лише у двох випадках: якщо нагороду отримали шляхом шахрайства або якщо вчинки кавалера роблять його негідним такої відзнаки.

Проте навіть за умови згоди Капітулу та рішення президента Навроцького, процедура має важливий юридичний нюанс. Відповідно до статті 144 Конституції Польщі рішення про скасування нагороди потребує обов’язкової контрасигнації прем’єр-міністра.

Без підпису Дональда Туска указ не матиме юридичної сили. Яку позицію займе голова уряду, наразі невідомо.

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Польські ультиматуми Україні: останні новини

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв Окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Це рішення, ухвалене задля відновлення історичних традицій національного війська та за зразкове виконання завдань, викликало жорстку критику з боку польських посадовців, зокрема президента Польщі Кароля Навроцького.

У відповідь віцеспікер польського Сейму та лідер ультраправої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак закликав заблокувати євроінтеграцію України, поки Київ не відмовиться від «культу злочинців» та не розблокує ексгумацію жертв Волинської трагедії.

Для збільшення тиску політик запропонував припинити оплату систем Starlink для ЗСУ та відмовитися від спільного фінансування допомоги Україні через позики, заявивши, що нинішня політика Варшави змушує українську сторону ігнорувати польську позицію.

Водночас прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президентів обох країн не сваритися через минуле, наголосивши, що від таких історичних суперечок виграє лише третя сторона.

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Колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький повернув орден «За заслуги» ІІ ступеня, яким його раніше нагородив президент Володимир Зеленський за зміцнення двосторонніх відносин після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Дипломат заявив, що повертає нагороду через відзначення УПА та «пособника німецьких нацистів». Водночас Ціхоцький наголосив, що його рішення не змінює позиції щодо підтримки українського народу. Він запевнив, що й надалі підтримуватиме українців, які борються проти російської агресії, а також тих, хто виступає проти корупції та спотворення спільної історії.

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