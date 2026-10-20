Скандал між Україною та Південною Кореєю набирає обертів: Сеул іде на нові кроки

Скандал між Сеулом та Києвом / © ТСН

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Південна Корея вирішила відкликати додатковий персонал свого посольства в Україні. У Сеулі пояснюють це відсутністю «конструктивної відповіді» Києва у суперечці щодо передачі двох північнокорейських військовополонених, а також постійною загрозою російських обстрілів.

Про це повідомляє Reuters.

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Що вирішила Південна Корея

Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що відкличе частину співробітників посольства в Києві. За даними відомства, Сеул неодноразово передавав українській стороні свою позицію різними каналами, однак не отримав відповіді, яку вважав би достатньою.

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Речник південнокорейського МЗС Пак Ду-сун пояснив, що рішення ухвалили для врегулювання ситуації та відновлення відносин між країнами.

«Цей захід було вжито, оскільки ми визнали його необхідним для сприяння дружньому вирішенню питання та відновленню довіри між двома країнами», — сказав Пак на брифінгу.

При цьому він не уточнив, скільки саме дипломатів відкличуть з України.

Попри скорочення персоналу, посольство Південної Кореї в Києві продовжить роботу. За словами речника МЗС Південної Кореї Пака Ду-суна, в Україні залишаться тимчасовий повірений у справах і консульські працівники, які опікуватимуться дипломатичними контактами та безпекою південнокорейських громадян.

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Також Пак Ду-сун наголосив, що рішення пов’язане з безпековою ситуацією: постійна загроза російських обстрілів ускладнює захист дипломатичного персоналу.

Чому виникла суперечка через північнокорейських військовополонених

Причиною загострення стала ситуація з двома військовослужбовцями КНДР, які потрапили в полон у січні 2025 року під час бойових дій у Курській області Росії. За даними південнокорейських офіційних осіб, у вересні 2026 року вони прибули до Південної Кореї.

Конфлікт розгорівся після виступу Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН, де він розповів про передання двох північнокорейських полонених Сеулу.

Південна Корея вважає, що публічне розголошення цієї інформації суперечило домовленостям про конфіденційність. У Сеулі стверджують, що це могло поставити під загрозу безпеку самих військових та їхніх родичів, які залишилися в Північній Кореї.

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«Сторони мали спільне розуміння необхідності зберігати інформацію про репатріацію в таємниці якнайдовше», — заявляв раніше південнокорейський дипломат.

Що відповіла Україна на рішення Сеула

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ вважає ситуацію вичерпаною. За його словами, непорозуміння виникло через різне трактування домовленостей щодо конфіденційності на окремих етапах передання військовополонених.

«Ми вважаємо, що ситуація вичерпана. Усе було пов’язане з різним тлумаченням етапів конфіденційності щодо передання військовополонених», — сказав Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна.

Глава українського МЗС наголосив, що Київ виконав усі свої зобов’язання, а відкликання посла Сеулом назвав тимчасовим кроком.

Нагадаємо, дипломатична криза між Києвом і Сеулом загострилася після виступу Володимира Зеленського на Генеральній асамблеї ООН 23 вересня. Тоді президент України повідомив про передання Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених. Сеул заявив, що це порушило домовленість про конфіденційність, покликану захистити військових та їхніх родичів у КНДР.

Згодом Південна Корея відкликала посла з України та вимагала від Києва підтвердити існування домовленості й публічно вибачитися. Українська сторона заперечила існування такого порозуміння.

Водночас Сеул запевнив, що суперечка не вплине на підтримку України. Окремо південнокорейська влада пообіцяла перевірити інформацію про постачання понад 176 тисяч тонн пального з портів країни до Росії.

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