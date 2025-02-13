Подібні дії можуть слугувати виключно інтересам Російської Федерації, яка намагається посіяти розбрат між Україною та її партнерами.

Міністерство закордонних справ України наголошує, що ніщо не дискредитує угорських чиновників більше, ніж їхні власні дії.

Про це йдеться у коментарі МЗС України, опублікованому у відповідь на заяви угорського дипломата Левенте Мадяра.

Україна категорично відкидає звинувачення Будапешта щодо нібито розгортання “дискредитаційної кампанії” проти керівництва Угорщини.

У Києві запевняють, що ніколи не вели і не вестимуть подібних кампаній проти своїх партнерів, зокрема сусідньої Угорщини.

Скандальна поїздка угорського дипломата

10 лютого в Києві відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Олександра Міщенка із парламентським державним секретарем МЗС Угорщини Левенте Мадяром.

Українська сторона сподівалася на конструктивний діалог, однак виявилося, що головною метою візиту угорського дипломата була зйомка провокативного відео у центрі столиці із маніпулятивними заявами та критикою української влади.

“Ніщо не дискредитує угорських посадовців більше, ніж їхні власні дії”, – наголосили в МЗС України.

Що відомо про заяви Левенте Мадяра

Цього тижня Левенте Мадяр прибув до Києва та вимагав пояснень щодо нібито “наклепницької кампанії” проти Угорщини. У своєму відеозверненні він звинуватив Україну в “ударі в спину” та заявив, що націоналістичні уряди обмежували права закарпатських угорців на використання рідної мови.

Також дипломат наголосив, що після початку війни Будапешт все одно допомагав Україні.

Однак українська сторона підкреслює: звинувачення Будапешта є необґрунтованими, а маніпуляції навколо мовного питання лише розпалюють конфлікт, вигідний Кремлю.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Бейрута заявив, що Будапешт виділить 400 мільйонів форинтів (приблизно 991 500 євро) на підтримку армії Лівану замість того, щоб надати зброю Україні.

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