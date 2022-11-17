Скандал на G20: лідер КНР звинуватив прем'єра Канади в зливі кулуарної розмови ЗМІ

Розмова між двома політиками відбулася у одному з громадських місць на Балі, де вони обоє брали участь у саміті G20.

Лідер КНР Сі Цзіньпін розкритикував канадського прем'єра Джастіна Трюдо за те, що подробиці кулуарних переговорів лідерів двох країн на саміті G20 стали відомі широкому загалу.

Про це пише Global News.

"Все, що ми обговорювали, потрапило в ЗМІ, і це неприйнятно", — висловив Цзіньпін під час зустрічі з Трюдо на наступний день через перекладача.

Повідомляється, що канадський прем'єр перервав китайського перекладача та заявив: "Ми віримо у вільний, відкритий і чесний діалог, і так буде продовжуватися і надалі. Ми продовжуватимемо прагнути конструктивної спільної роботи, але будуть і розбіжності з деяких питань".

Сі Цзіньпін відповів, що спочатку потрібно створити умови для цього, після чого перші особи Канади та Китаю потиснули один одному руки та розійшлися в різні боки.

Джерела в канадському уряді повідомили, що Трюдо за 10 хвилин бесіди із Цзіньпіном встиг порушити питання про війну в Україні, Північну Корею і передбачуване втручання Китаю в канадські вибори.

Нагадаємо, по завершенню саміту лідерів "Великої Двадцятки" дипломати випустили спільну заяву. Декларацію погодили усі країни-учасниці, хоча ухвалення її було під питанням. Адже у держав G20 відмінні позиції щодо російської агресії, зокрема й через те, що на саміті була присутня Росія. Але делегація країни-агресорки залишила саміт завчасно.

Фінал саміту g20 про що йдеться у спільній заяві лідерів?