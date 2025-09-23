Скандал на Генасамблеї ООН: президент Польщі вжив снюс на очах у камер

З’явилися кадри, як президент Польщі вживає снюс на Генасамблеї ООН

Реклама

На сесії Генасамблеї ООН президент Польщі Кароль Навроцький опинився у центрі уваги через свої дії: камери зафіксували, як він вийняв із кишені коробочку ймовірно зі снюсом і поклав його до рота.

Відео поширили у Мережі.

На кадрах видно, як під час перерви помічник або охоронець передав Каролю Навроцькому «шайбу» зі снюсом, після чого польський президент закинув його під губу.

Реклама

Снюс — вид куріння тютюнового виробу. Навроцький раніше вживав його під час президентської кампанії, зокрема, просто під час теледебатів.

Дата публікації 18:40, 23.09.25 Кількість переглядів 103 З'явилися кадри, як президент Польщі вживає снюс на Генасамблеї ООН

Як пише видання inPoland, подія викликала широку реакцію у польському сегменті соціальних мереж. Багато коментаторів, включно з політиками опозиції, висловили обурення, назвавши вчинок президента «повною компрометацією» та «порушенням етикету» на міжнародній арені.

«Пам’ятаю, як під час президентських дебатів Навроцький поклав у рот стимулятор і це викликало здивування у нормальних людей. Ніхто нормальний так не поводиться. А тут — будь ласка: без жодного сорому, на форумі ООН людина, яка представляє найвищу державну посаду у Польщі, публічно бере стимулятори. Це зневага до Польщі та наших міжнародних партнерів. Публічно пропагує шкідливі звички», — каже Дорота Брейза, адвокатка та дружина євродепутата Кшиштофа Брейзи.

Нагадаємо, що під час виборчої кампанії Навроцький навіть здавав тест на наркотики. Крім того, ЗМІ стверджують, що Кароль Навроцький свого часу займався сутенерством і «замовляв» повій.